रांची में हाइजेनिक फिश मार्केट और फिश फीड मिल की खामियों को देख भड़कीं विभागीय मंत्री, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
रांची में विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हाइजेनिक फिश मार्केट एवं फिश फीड मिल का औचक निरीक्षण किया.
Published : May 5, 2026 at 8:40 PM IST
रांची: राजधानी के धुर्वा स्थित शालिमार बाजार में झास्को फिश द्वारा संचालित हाइजेनिक फिश मार्केट एवं फिश फीड मिल का औचक निरीक्षण मंगलवार को विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया. यह बाजार रांची समेत आसपास के क्षेत्रों के मत्स्य उपभोक्ताओं के लिए खास केंद्र है. यहां हर दिन बड़ी मात्रा में ताजी मछलियों की आपूर्ति होती है.
व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की
निरीक्षण के दौरान विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पाया कि बाजार से उपभोक्ताओं को लाभ तो मिल रहा है लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है. अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए.
संचालन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर
विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संचालन प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए एक स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया. इसमें विशेष रूप से रेंटल एग्रीमेंट, किराया निर्धारण तथा दुकानदारों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सुव्यवस्थित मत्स्य बाजार विकसित करना
विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि झारखंड के हर जिले में इस प्रकार के आधुनिक एवं सुव्यवस्थित मत्स्य बाजार विकसित किए जाएं ताकि मत्स्य किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सीधा लाभ मिल सके. इस मौके पर हर जिले में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
हर दिन 6 मीट्रिक टन मछलियों की आपूर्ति
हाईजेनिक फिश मार्केट से प्रतिदिन लगभग 6 मीट्रिक टन मछलियों की आपूर्ति होती है. जो गेतलसूद, चांडिल, कोनार, मैथन, पंचेत एवं मसानजोर जैसे प्रमुख जलाशयों से लाई जाती है और यहां से विभिन्न बाजारों में बांटी जाती है.
स्वच्छता मानकों को प्राथमिकता
निरीक्षण के दौरान विभागीय मंत्री ने परिसर की साफ सफाई, रख रखाव और स्वच्छता मानकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. साथ ही बाजार परिसर में संचालित फिश फीड मिल की आपूर्ति एवं वितरण का पूर्ण और अद्यतन लेखा जोखा प्रस्तुत करने को कहा है. इस अवसर पर मंत्री ने मत्स्य प्रशिक्षण में भाग ले रहे किसानों से भी संवाद किया.
फिश फीड की मांग में वृद्धि की संभावना
किसानों ने बताया कि आगामी 15 से 30 दिनों में फिश फीड की मांग में वृद्धि होने की संभावना है. इस पर विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मत्स्य निदेशक को निर्देशित किया कि सभी जिलों से तत्काल मांग का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि समय पर किसानों को आवश्यक फिश फीड उपलब्ध कराई जा सके.
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