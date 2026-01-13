झारखंड में ऑस्ट्रेलियाई पशुपालन तकनीक से नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना!
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चरल काउंसलर के साथ बैठक में पशुपालन क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने पर विस्तार से चर्चा की.
Published : January 13, 2026 at 6:56 PM IST
रांची: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण करामिल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में पशुपालन क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की अत्याधुनिक तकनीक को झारखंड में अपनाने पर विस्तृत चर्चा हुई. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि नस्ल सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया के सफल प्रयोगों को झारखंड में लागू करने की योजना है, जिससे गौ पालकों का दूध उत्पादन बढ़ेगा.
ऑस्ट्रेलिया की तकनीक अपनाकर झारखंड के किसानों को लाभ पहुंचाएंगे
यह बैठक 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ हुई चर्चा की कड़ी में आयोजित की गई. बैठक में ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों के साथ एमओयू पर भी विचार-विमर्श हुआ. विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की तकनीक सबसे बेहतर है और इसे अपनाकर झारखंड के किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा. सकारात्मक चर्चा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विभागीय अधिकारी ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर सकते हैं.
ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण करामिल भी उत्साहित दिखे. उन्होंने झारखंड के साथ तकनीकी आदान-प्रदान की संभावना जताई. बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विशेष सचिेव प्रदीप हजारी तथा ICAR गढ़खटंगा निदेशक सुजय रक्षित मुख्य रूप से मौजूद रहे. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण करामिल ने बैठक समाप्त होने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड के साथ हुई चर्चा पॉजिटिव है और आगे एक साथ मिलकर इस दिशा में कार्य करने की अच्छी संभावना है.
