झारखंड में ऑस्ट्रेलियाई पशुपालन तकनीक से नस्ल सुधार, दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना!

रांची: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण करामिल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में पशुपालन क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की अत्याधुनिक तकनीक को झारखंड में अपनाने पर विस्तृत चर्चा हुई. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि नस्ल सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया के सफल प्रयोगों को झारखंड में लागू करने की योजना है, जिससे गौ पालकों का दूध उत्पादन बढ़ेगा.

ऑस्ट्रेलिया की तकनीक अपनाकर झारखंड के किसानों को लाभ पहुंचाएंगे

यह बैठक 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ हुई चर्चा की कड़ी में आयोजित की गई. बैठक में ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों के साथ एमओयू पर भी विचार-विमर्श हुआ. विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की तकनीक सबसे बेहतर है और इसे अपनाकर झारखंड के किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा. सकारात्मक चर्चा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विभागीय अधिकारी ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर सकते हैं.