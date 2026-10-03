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परमवीर अल्बर्ट एक्का के बेटे को वापस मिली ट्रैक्टर की चाबी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सम्मान के साथ लौटाया, एजेंसी को शोकॉज

रांची: परमवीर अल्बर्ट एक्का के पुत्र को सीएम हेमंत सोरेन द्वारा सौंपी गई ट्रैक्टर को बैंक द्वारा कृषि अधिकारियों की उपस्थिति में वापस ले लिया था. जिसे लेकर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था. जिसमें दिखाया बताया गया था कि 50 प्रतिशत अनुदान पर मिले ट्रैक्टर की आधी रकम भी नहीं भर पाने की वजह से एक अमर शहीद के पुत्र से ट्रैक्टर वापस ले लिया गया था.

खबर का असर यह हुआ कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस मंत्रालय में शहीद अलबर्ट एक्का के पुत्र से वापस ली गयी ट्रैक्टर की चाबी सौंप दी. इससे पहले मंत्री ने विभागीय अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसी को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली और एजेंसी को शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया है.

कृषि मंत्री ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए विंसेंट एक्का को ट्रैक्टर की चाबी ससम्मान वापस सौंप दी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहीद अलबर्ट एक्का के परिवार के सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़े किसी भी मामले में विभाग पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करेगा. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डिजिटल न्यूज मीडिया और अखबार के माध्यम से जैसे ही उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाकर वस्तुस्थिति की जानकारी ली.

उन्होंने कहा कि विभाग को समुचित रूप से अवगत कराए बिना एजेंसी द्वारा ट्रैक्टर वापस ले जाना उचित प्रक्रिया नहीं थी. मंत्री ने कहा कि विंसेंट एक्का को मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि कार्य के लिए सरकार की ओर से ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया था. पूरे मामले में विभागीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि शहीद परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस दौरान विंसेंट एक्का ने अधिकारियों के व्यवहार को लेकर अपनी आपत्ति भी मंत्री के समक्ष रखी और पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग की. विभागीय मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद परिवारों से जुड़े मामलों में सम्मान, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्य किया जाए.