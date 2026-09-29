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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र से मांगा विशेष पैकेज, कृषि यंत्रों पर 90% सब्सिडी और पलांडू को राष्ट्रीय शोध केंद्र बनाने की मांग

नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

Shivraj Singh Chauhan- Shilpi Neha Tirkey
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 5:01 PM IST

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​रांची/नई दिल्ली: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा में आयोजित दो दिवसीय ‘राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- रबी अभियान 2026’ में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित इस सम्मेलन में मंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से अलग हैं, इसलिए केंद्र की योजनाओं में राज्य को विशेष सहयोग और नीतिगत लचीलापन मिलना जरूरी है. इस अवसर पर सम्मेलन में झारखंड द्वारा दलहन क्षेत्र के विस्तार में किए गए कार्यों की सराहना भी की गई.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र से मांगा विशेष पैकेज (Etv Bharat)

राइस फॉलो क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की मांग

​झारखंड में रबी के मौसम में लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन 'राइस फॉलो' (धान कटाई के बाद खाली रहने वाली भूमि) के रूप में उपलब्ध रहती है. मंत्री ने कहा कि इसमें से 5 से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के तहत लाने की अपार क्षमता है. इसके सदुपयोग के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया.

agriculture minister in Delhi
राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

50 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का लक्ष्य

​झारखंड में दलहन और तिलहन उत्पादन में हो रही प्रगति का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ 2025-26 में दलहन का रकबा जहां 2.80 लाख हेक्टेयर था, वहीं खरीफ 2026-27 में यह बढ़कर लगभग 3.73 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. देवघर और दुमका में 1,000-1,000 हेक्टेयर के सफल अरहर क्लस्टरों की तर्ज पर इसे और विस्तार दिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त राज्य में 5.17 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती हो रही है. उन्होंने आगामी रबी मौसम में राइस फॉलो क्षेत्रों में 50 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को दलहन, तिलहन और बागवानी के तहत विकसित करने का प्रस्ताव रखा.

प्लांडू फॉर् को राष्ट्रीय शोध संस्थान का मिले दर्जा

​मंत्री ने रांची के पलांडू स्थित फार्म रिसर्च सेंटर को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर एंड ट्राइबल फार्मिंग रिसर्च के रूप में विकसित करने का बड़ा प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा. उन्होंने इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, शोध सुविधाएं और मानव संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की ताकि बागवानी और जनजातीय कृषि पद्धतियों पर उच्चस्तरीय शोध हो सके.

छोटे किसान को कृषि यंत्र पर 90% मिले सब्सिडी

कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड के अधिकांश किसान छोटे, सीमांत और आदिवासी वर्ग से आते हैं, जिनकी क्रय क्षमता बेहद सीमित है. आधुनिक कृषि यंत्रों की उच्च लागत को देखते हुए मंत्री ने केंद्र से मांग की कि 'सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' यानी SMAM के तहत झारखंड जैसे राज्यों में कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी को लागत के 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, जिससे छोटे किसान भी मशीनीकरण का लाभ ले सके.

किसान आईडी बनाने में आ रही दिक्कतों का हो समाधान

​मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने AgriStack के तहत किसान आईडी निर्माण में आ रही दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने बताया कि राज्य में अंतिम व्यापक भूमि सर्वेक्षण 1932 में हुआ था, जिसके चलते पुराने भूमि अभिलेखों और वर्तमान जमीनी हकीकत में काफी अंतर है. उन्होंने केंद्र से मांग की कि जब तक राज्य में बड़े पैमाने पर किसान आईडी का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इसे PM-KISAN सहित दूसरी कल्याणकारी कृषि योजनाओं के लिए अनिवार्य पूर्व-शर्त न बनाया जाए और प्रक्रिया में आवश्यक छूट दी जाए.

केसीसी की धीमी प्रगति पर चिंता

​झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि 2025-26 में KCC कवरेज निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बैंकों को सभी पात्र किसानों को जोड़ने के लिए एक समयबद्ध सैचुरेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया जाए, जिससे किसानों को संस्थागत और सुलभ ऋण मिल सके.

संबोधन के अंत में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दोहराया कि झारखंड को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए केंद्र और राज्य का तालमेल अनिवार्य है. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड आने का औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया. सम्मेलन में अलग-अलग राज्यों के कृषि मंत्री, ICAR के वैज्ञानिक और केंद्र- राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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