मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, बोली- रामदास सोरेन के विजन को करना है पूरा

घाटशिला में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया.

AGRICULTURE MINISTER SHILPI NEHA TIRKEY
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है. इसी क्रम में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता फिर एक बार इतिहास रचने जा रही है.

गठबंधन सरकार के काम पर जनता लगाएगी मुहर: शिल्पी नेहा तिर्की

घाटशिला उपचुनाव में प्रचार का पहिया तेज होता चला जा रहा है. चुनावी समर में महागठबंधन एकजुटता के साथ प्रचार-प्रसार में जुटा है. इसी क्रम में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महागठबंधन की ओर से जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में प्रचार किया.

झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करती मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

हमने जनकल्याण को दी पहली प्राथमिकता: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने घाटशिला राज स्टेट भुइया पाड़ा, घाटशिला बाजार, काशीदा आदिवासी टोला, मुसाबनी, मोहोल बेड़ा समेत दूसरे ग्रामीण इलाकों में सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में प्रचार किया. चुनाव प्रचार के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में चल रही हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में जन कल्याण प्राथमिकता में रहा है.

हमारे काम पर फिर जनता जताएगी भरोसा

कृषि मंत्री ने बताया कि हमारे काम पर जनता एक बार फिर अपना भरोसा जताएगी. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार बोलने में नहीं बल्कि जनता का काम करने में विश्वास करती है. राज्य में किसानों को ऋण माफी योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, मंईयां सम्मान योजना, सावित्री बाई फुले योजना समेत दूसरी जन कल्याणकारी योजना इसका प्रमाण है.

रामदास सोरेन के विजन को करना है पूरा

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि घाटशिला की जनता के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का अटूट रिश्ता था. जनता के प्रति उनका समर्पण और क्षेत्र के विकास के लिए उनके विजन को नहीं भुलाया जा सकता है. जनता इस उपचुनाव में एनडीए के झांसे में नहीं आने वाली है. शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 11 नवंबर को महागठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेगी.

इस दौरान चुनाव प्रचार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ नगर विकास सह पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक हेमलाल मुर्मू, पूर्व विधायक कुणाल षाडंगी समेत गठबंधन दल के नेताओं ने मंच साझा किया.

