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ITBP के साथ खाद्य सामग्री सप्लाई को मिला एक साल का एक्सटेंशन, इन 4 जिलों को भी जोड़ने की कवायद

ITBP के साथ खाद्य सामग्री सप्लाई को मिला एक साल का एक्सटेंशन ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के स्थानीय किसानों और पशुपालकों को उनके उत्पादों के लिए संस्थागत बाजार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार ने दो साल पहले Farmer-to-ITBP Integrated Local Supply Chain Initiative (किसान से ITBP की एकीकृत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला पहल) का महत्वपूर्ण पहल शुरू किया था. ऐसे में इस पहल को एक और वर्ष के लिए विस्तार दे दिया गया है. गुरुवार को देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में आईटीबीपी और पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के बीच आगामी एक साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.

इस समझौता ज्ञापन पर पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग के सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम और आईटीबीपी की ओर से महानिरीक्षक मनु महाराज ने हस्ताक्षर किए. इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के स्थानीय किसानों एवं पशुपालकों को उनके उत्पादन के लिए स्थानीय स्तर पर ही एक संस्थागत बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को सुरक्षा बलों की मांग से जोड़ना है. इस पहल के तहत स्थानीय किसानों की ओर से उत्पादित जीवित भेड़-बकरी, ब्रायलर पोल्ट्री एवं ट्राउट मछली की आपूर्ति, आईटीबीपी की 14 बटालियनों को की जा रही है.

ITBP के साथ खाद्य सामग्री सप्लाई को मिला एक साल का एक्सटेंशन (VIDEO- ETV Bharat) उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच पूर्व में हुए समझौता ज्ञापन के चलते अभी तक 3 लाख 56 हजार किलोग्राम जीवित भेड़-बकरी, 2 लाख 40 हजार किलोग्राम जीवित कुक्कुट, 56 हजार किलोग्राम ट्राउट मछली की सप्लाई आईटीबीपी को की गई है. इस व्यवस्था से उत्तराखंड के 450 से अधिक किसान परिवारों और 42 प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को संस्थागत बाजार से जोड़ा गया है. खास बात ये है कि किसानों को उत्पाद का भुगतान पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सीधे बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान की जा रही है. इस पहल के तहत अब तक किसानों को 17.02 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.66 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.02 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2026-27 में अभी तक 5.34 करोड़ रुपए की खाद्य सामग्री आईटीबीपी, उत्तराखंड के स्थानीय किसानों से खरीद चुकी है. ऐसे में एमओयू का समय एक साल के लिए और बढ़ गया है, जिससे स्थानीय किसानों को और फायदा मिलेगा. पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में आईटीबीपी और पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग ने साइन किया. (PHOTO-ETV Bharat)