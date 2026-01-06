ETV Bharat / state

सेवायोजन विभाग में पहली बार हुई फोरमैन अनुदेशकों की भर्ती, मंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए.

Etv Bharat
मंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 6, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड पशुपालन विभाग में लंबे समय से फार्मासिस्ट की कमी के चलते पशुओं को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था. इसके साथ ही कौशल विकास एवं संयोजन विभाग में फोरमैन अनुदेशकों कमी थी, जिसके चलते पशुपालन विभाग और कौशल विकास एवं संयोजन विभाग की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था. आयोग की ओर से परीक्षा कराई जाने के बाद 16 फार्मासिस्ट और सेवायोजन विभाग के 37 फोरमैन अनुदेशकों का चयन कर लिया गया है. जिनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया. वहीं, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पहली बार सेवायोजन विभाग की ओर से कार्मिकों की भर्ती की गई है.

सेवायोजन विभाग में पहली बार हुई फोरमैन अनुदेशकों की भर्ती (ETV Bharat)

साथ ही कहा कि हमारी सरकार की सोच हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने की है. इस दिशा में आज यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट व सेवायोजन विभाग के 37 फोरमैन अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये.

वही, पशुपालन एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की सोच है कि रोजगार उत्पन्न करते हुए लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए. ताकि सरकारी नौकरियों में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके. उसी क्रम में पशुपालन विभाग में 16 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है.

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशु पालन विभाग को फार्मासिस्ट की काफी अधिक जरूरत थी. क्योंकि यह घर घर जाकर पशुओं का इलाज करते हैं. साथ ही मंत्री ने कहा कि वह इन सभी फार्मेसिस्ट से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में और विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतरने के साथ ही पशुपालकों को राहत देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

मंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग के साथ ही सेवायोजन विभाग में 37 फोरमैन अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है. जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उसके बाद से ही सेवायोजन विभाग में 37 पद खाली चल रहे थे. ऐसे राज्य गठन के बाद पहली बार सेवायोजन विभाग में फोरमैन अनुदेशकों के पदों पर भर्ती की गई है. उत्तराखंड सरकार की जो सच है, उसे सोच को धरातल पर उतर जा रहा है.

पढ़ें---

TAGGED:

APPOINTMENT LETTERS
EMPLOYMENT DEPARTMENT
उत्तराखंड पशुपालन विभाग
सेवायोजन विभाग में भर्ती
MINISTER SAURABH BAHUGUNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.