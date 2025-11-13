शिवपुरी में साइकिल की दुकान पर जमीन पर बैठ गए मंत्री जी, इस तरह सुनी लोगों की समस्याएं
जल्द पुरानी अनाज मंडी में की जाएगी शिफ्टिंग, लोगों की समस्याएं सुनने जमीन पर बैठ गए शिवपुरी के प्रभारी मंत्री
शिवपुरी : प्रदेश के ऊर्जा और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बुधवार को अनोखा अंदाज देखने मिला. शिवपुरी दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री यहां लोगों की समस्याएं सुनते हुए साइकिल रिपेयर की दुकान में जमीन पर बैठ गए. इससे पहले उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और शहर का भ्रमण कर हालात का जायजा लिया.
जनता के बीच जमीन पर बैठे प्रद्युमन सिंह तोमर
मंत्री तोमर ने अपने अनोखे अंदाज में जनता के बीच बैठकर समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए. निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए. पदयात्रा ग्वालियर बायपास से प्रारंभ हुई और माधव चौक से राजेश्वरी रोड होते हुए तात्याटोपे समाधि स्थल पहुंची.
अनाज मंडी में शिफ्टिंग के दिए निर्देश
यहां तात्याटोपे को पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत प्रभारी मंत्री पुरानी अनाज मंडी पर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि बड़ी सब्जी मंडी के बाहर सड़क पर सजने वाली मंडी और कोर्ट रोड पर सड़क पर सजने वाली फल मंडी को अनाज मंडी में शिफ्ट किया जाए. उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
एक दशक से बनी हुई सड़क पर मंडी की समस्या
खास बात यह है कि सड़क पर सजने वाली फल मंडी को अनाज मंडी में शिफ्ट करने के लिए पिछले एक दशक से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पूर्व विधायक यशोधरा राजे, वर्तमान विधायक देवेंद्र जैन के अलावा कई कलेक्टर और एसपी इसे सड़क से शिफ्ट करने के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार फल मंडी के थोक व फुटकर विक्रेताओं के विरोध के कारण यह मंडी आज तक सड़क से शिफ्ट नहीं हो पाई.
हालांकि, जब इस संबंध में प्रभारी मंत्री तोमर से प्रश्न किया गया तो, उन्होंने कहा, '' जब उन्होंने मंडी का निरीक्षण किया है तो कुछ न कुछ कारण तो होगा. इस बार योजना को धरातल पर मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा. इससे एक तो शहर के मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, दूसरा लोग सम्मान के साथ अपना व्यवसाय कर सकेंगे.''
'मंत्री जी, जरा इधर आकर मौत के गड्ढे तो देख जाओ'
मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने नगर भ्रमण के दौरान गुरूद्वारा रोड पर पहुंचे, जहां फैली गंददी देख उन्होंने कचरे को साफ करवाया. इसी दौरान वहां से उन्हें स्थानीय रहवासी ने टूटी हुई नाली दिखाकर कहा, '' मंत्री जी, जरा इधर आकर मौत के गड्ढे तो देख जाओ, यहां रोजाना वाहन गिर जाते हैं.'' इस पर मंत्री ने सीएमओ इशांक धाकड़ को निर्देश दिए कि इस नाली पर लोहे की जाली डलवाई जाए और उसकी फोटो उनके साथ-साथ मीडिया को भी दी जाए. मंत्री ने इस दौरान लुहारपुरा के नाले में गंदगी देखकर उसकी सफाई के निर्देश देने के साथ-साथ सीएमओ और नपाध्यक्ष को कहा कि आप लोग सफाई करवाएं और लोगों से कचरा, कचरा वाहन में डालने का निवेदन करें.