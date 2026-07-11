'अपराधियों को जीने का हक नहीं,' झारखंड सरकार अपनाएगी योगी मॉडल, गोड्डा लूटकांड पर बोले मंत्री संजय यादव
गोड्डा में आभूषण दुकान में फायरिंग और लूट की घटना के बाद मंत्री संजय यादव ने व्यवसायियों से मुलाकात की. उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया.
Published : July 11, 2026 at 5:31 PM IST
गोड्डा: जिले में पिछले दिन बंगाल ज्वेलर्स में देर शाम को तीन नकाबपोश अपराधियों ने शहर के बीचोबीच फायरिंग के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था. साथ ही हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे. इस घटना के बाद व्यवसायी नाराज हैं और बाजार बंदी का भी आह्वान कर चुके हैं. घटना के दो दिन बाद मंत्री संजय यादव ने पीड़ित व्यवसायियों से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया.
इस दौरान मंत्री संजय यादव ने कहा कि 25 साल बाद गोड्डा में फिर से अपराधी फन फैला रहे हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में गोड्डा शहर में लूट व फायरिंग की वारदात हुई. ऐसे में अब लूट के सामान की बरामदगी ही नहीं होगी बल्कि अपराधियों का हिसाब भी होगा, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है.
उन्होंने कहा कि वे व्यवसायियों के साथ हैं. जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि घटना के 24 घंटे बीत गए कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है, तो मंत्री ने कहा, “अगला 24 घंटा इंतजार कीजिए, उनकी एसपी से बात हुई है, तेजी से काम हो रहा है.”
इस दौरान मंत्री से सवाल पूछा गया कि क्यां झारखंड सरकार भी अब योगी मॉडल पर काम करेगी? इस पर मंत्री ने कहा कि "निश्चित रूप से, योगी मॉडल क्या है, उससे भी बड़ा मॉडल है, आपने कई घटनाएं देखी हैं. झारखंड सरकार ने कई चुनौतियों का सामना किया है. अगर प्रशासन का हम सहयोग करेंगे तो प्रशासन भी निश्चित रूप से मुस्तैदी से काम करेगा."
गौरतलब हो कि पिछले 8 जुलाई की शाम को तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद कानून व्यवस्था व बढ़ते अपराधियों के मनोबल पर सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व भाजपा विधायक अमित मंडल ने सवाल खड़े किए थे. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी इस तरह की घटना पर नाराजगी जताई थी.
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