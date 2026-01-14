ETV Bharat / state

'कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं', नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा

पटना : ''कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए के संपर्क में है. कुछ बिंदुओं पर उन लोगों की बातें हैं, जैसे ही यह बातें क्लियर होती है सभी के सभी विधायक एनडीए में शामिल हो जाएंगे. कांग्रेस ही नहीं महागठबंधन के बड़े दल राजद में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.'' यह कहना है लोजपा रामविलास के नेता और बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री संजय सिंह का.

'खरमास खत्म, अब कांग्रेस विधायक होंगे NDA में शामिल' : कांग्रेस के मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक के नहीं पहुंचने के प्रश्न पर मंत्री संजय सिंह ने कहा कि वह पहले से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और खरमास के बाद खेला होगा और अब यह समय भी आ गया है.

मंत्री संजय सिंह का बयान (ETV Bharat)

'महागठबंधन नहीं है एकजुट' : मंत्री संजय सिंह ने कहा कि एनडीए जहां पूरी तरह एकजुट है. वहीं दूसरी तरह महागठबंधन में आपस में काफी मतभेद हैं. महागठबंधन में चुनाव से पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी कहीं एकजुटता नहीं दिखाई पड़ी है. चुनाव के समय महागठबंधन के एक साथी हेलीकॉप्टर से चले जाते थे और दूसरे को एयरपोर्ट ही छोड़ देते थे. कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि उन लोगों की एकजुटता कभी नहीं रही है.

''चुनाव के बाद भी सभी देख रहे हैं कि नये वर्ष में महागठबंधन के साथी एक दूसरे के यहां बधाई देने के लिए भी नहीं गए. माहागठबंधन के लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, ना ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. मकर संक्रांति के मौके पर भी कोई एक दूसरे को अपने यहां भोज आयोजित करके आमंत्रित नहीं कर रहा है.''- संजय सिंह, मंत्री, पीएचईडी विभाग, बिहार