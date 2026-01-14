'कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं', नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा
मंत्री संजय सिंह ने कहा कि अब खरमास खत्म होने के बाद सभी कांग्रेसी विधायक एनडीए में शामिल होंगे. अंतिम बातचीत चल रही है. पढ़ें
Published : January 14, 2026 at 9:00 PM IST
पटना : ''कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए के संपर्क में है. कुछ बिंदुओं पर उन लोगों की बातें हैं, जैसे ही यह बातें क्लियर होती है सभी के सभी विधायक एनडीए में शामिल हो जाएंगे. कांग्रेस ही नहीं महागठबंधन के बड़े दल राजद में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.'' यह कहना है लोजपा रामविलास के नेता और बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री संजय सिंह का.
'खरमास खत्म, अब कांग्रेस विधायक होंगे NDA में शामिल' : कांग्रेस के मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक के नहीं पहुंचने के प्रश्न पर मंत्री संजय सिंह ने कहा कि वह पहले से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और खरमास के बाद खेला होगा और अब यह समय भी आ गया है.
'महागठबंधन नहीं है एकजुट' : मंत्री संजय सिंह ने कहा कि एनडीए जहां पूरी तरह एकजुट है. वहीं दूसरी तरह महागठबंधन में आपस में काफी मतभेद हैं. महागठबंधन में चुनाव से पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी कहीं एकजुटता नहीं दिखाई पड़ी है. चुनाव के समय महागठबंधन के एक साथी हेलीकॉप्टर से चले जाते थे और दूसरे को एयरपोर्ट ही छोड़ देते थे. कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि उन लोगों की एकजुटता कभी नहीं रही है.
''चुनाव के बाद भी सभी देख रहे हैं कि नये वर्ष में महागठबंधन के साथी एक दूसरे के यहां बधाई देने के लिए भी नहीं गए. माहागठबंधन के लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, ना ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. मकर संक्रांति के मौके पर भी कोई एक दूसरे को अपने यहां भोज आयोजित करके आमंत्रित नहीं कर रहा है.''- संजय सिंह, मंत्री, पीएचईडी विभाग, बिहार
दही-चुड़ा भोज का आयोजन : दरअसल, संजय सिंह ने अपने आवास पर मकर संक्रांति को लेकर दही-चुड़ा का भोज आयोजित किया. जिसमें एनडीए के कई नेता शामिल हुए. जदयू, भाजपा और एनडीए गठबंधन के सभी दलों के नेता इसमें भाग लेने पहुंचे. उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है. इसी कारण दही-चुड़ा के अलग-अलग भोज में एनडीए के सभी नेता शामिल हो रहे हैं.
''महागठबंधन में भारी मतभेद चल रहा है. यही कारण है कि ना कोई नए साल की शुभकामनाएं देने एक दूसरे के पास गया और ना ही कोई मकर संक्रांति में एक दूसरे को इनवाइट कर रहा है.''- संजय सिंह, मंत्री, पीएचईडी विभाग, बिहार
'नेता प्रतिपक्ष के स्वागत में नहीं पहुंचे उनके नेता' : संजय सिंह ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद 45 दिन की लंबी छुट्टी मनाकर नेता प्रतिपक्ष पटना पहुंचते हैं, तो ना उनके दल के और ना ही उनके गठबंधन के एक भी विधायक और नेता उन्हें रिसीव करने जाते हैं. इतना ही नहीं कोई विधायक बाद में भी उनसे मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं देने नहीं जाता है. इससे तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल में लोगों की नाराजगी है. उन्होंने कहा कि राजद के विधायक नाराज हैं लेकिन उनकी पार्टी के संपर्क में अभी नहीं है.
