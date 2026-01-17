भाजपा सरकार में सरिस्का में टाइगर का कुनबा पहुंचा 50 : संजय शर्मा
मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान सरिस्का आने वाले पर्यटकों को बाघ बाघिन व शावकों की अच्छी साइटिंग हो रही है.
अलवर : प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में अलवर ही नहीं बल्कि राजस्थान देश एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाघों के लिए जाना जाएगा. इससे प्रदेश पर्यटन हब के रूप में स्थापित हो सकेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन के चलते बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कांग्रेस व भाजपा की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सरिस्का में बाघों की संख्या 33 तक ही पहुंच पाई थी, जबकि भाजपा सरकार आने के बाद 2 सालों में सरिस्का को नए शावक मिले और यहां वर्तमान में टाइगर्स की संख्या 50 तक पहुंच गई है. वन मंत्री शर्मा 'प्रतिदिन एक पेड़' के अभियान के दो साल पूरे होने पर शनिवार को अलवर के नगर वन में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश का वन विभाग वन्यजीवों के संरक्षण के लिए तत्पर है. बेहतर संरक्षण का ही नतीजा है कि एक समय बाघ विहीन हुए सरिस्का अब बाघों से फल फूल रहा है. सरिस्का में अब 50 बाघ बाघिन व शावक स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं. भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सरिस्का में करीब 17 नए शावक आए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सरिस्का से और खुशखबरी मिलेगी और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होगी.
सरिस्का में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक : वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान सरिस्का आने वाले पर्यटकों को बाघ बाघिन व शावकों की अच्छी साइटिंग हो रही है. इसी का नतीजा है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए पहुंचे. वन मंत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने दो वर्ष पहले जयपुर में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पौधरोपण कर संकल्प लिया था कि वे प्रतिदिन कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे. इसी संकल्प के तहत निरंतर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य है कि पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के साथ आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण दे सकें. वन विभाग ने दो वर्षों में वन संरक्षण, हरित क्षेत्र विस्तार और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. उन्होंने आमजन से भी पौधरोपण कर उसकी देखभाल करने की अपील की.
अलवर में बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क : वन मंत्री शर्मा ने कहा कि अलवर की कटी घाटी के पास एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा. इसकी केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और टेंडर की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. इस बायोलॉजिकल पार्क में कई प्रकार के वन्यजीव देखे जा सकेंगे. यहां दक्षिण अफ्रीका के जिराफ और गिर के बब्बर शेर सहित करीब 7 नस्ल के टाइगर भी लाए जाएंगे. इस पार्क में पर्यटकों को बटरफ्लाई पार्क, लायन सफारी व टाइगर सफारी की सुविधा भी मिलेगी.
