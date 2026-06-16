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Alwar Encroachment Action : मंत्री ने रोका बुलडोजर, बोले- पुराने अतिक्रमण पर अफसर भी जवाब दें

अतिक्रमण कारवाई के दौरान जेसीबी ड्राइवर से उलझती महिला ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: प्रदेश के वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में किसी भी विभाग की ओर से जबरदस्ती स्वीकार्य नहीं है. किसी भी विभाग के अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों से हाथापाई करने का कोई अधिकार नहीं है. अलवर शहर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के जिस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनसे वे स्वयं एवं सरकार इत्तेफाक नहीं रखते. वन मंत्री शर्मा मंगलवार को नगर निगम में पत्रकारों से बात कर रहे थे. मंत्री शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर उनकी मान्यता है कि चाहे नगर निगम हो या नगर विकास न्यास हो, इनको पहले व्यापारी से बात करनी चाहिए. यदि कोई अतिक्रमी है तो उन्हें नोटिस देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अलवर शहर में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, वह कार्रवाई गलत है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे कार्रवाई के दौरान व्यापारी के साथ हाथापाई या बदतमीजी करें. इसका संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को फोन कर अतिक्रमण अभियान रोकने के लिए कहा है. वन मंत्री संजय शर्मा ने अतिक्रमण हटाओ अभियान रोका (ETV Bharat Alwar)