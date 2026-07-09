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इटकी टीबी सेनेटोरियम पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बदहाल व्यवस्थाओं पर जताई चिंता, सुधार का दिलाया भरोसा

मंत्री संजय सेठ व सुदिव्य कुमार सोनू के साथ अधिकारी मौजूद ( Etv Bharat )