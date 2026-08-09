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देशभक्ति के जोश में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा राजधानी

रविवार को रांची में 'तिरंगा यात्रा' निकाली गई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री के साथ-साथ बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया.

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रांची में निकाली गई 'तिरंगा यात्रा' (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 12:17 PM IST

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रांची: रविवार को राजधानी रांची देशभक्ति के रंग में डूबी नजर आई. शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री के साथ बड़ी संख्या में आम लोग, युवा और बच्चे शामिल हुए. हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था. यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा.

तिरंगा हमारी शान है: रक्षा राज्य मंत्री

तिरंगा यात्रा में शामिल रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान है. हाथ में तिरंगा आते ही मन में देश के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा होता है. उन्होंने कहा कि जब देशवासी एक साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, तो राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत होती है.

तिरंगा यात्रा में शामिल रक्षा राज्य मंत्री (Etv Bharat)

देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों का जिक्र करते हुए कहा कि हजारों किलोमीटर लंबी सीमा पर हमारे जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं. माइनस 40 डिग्री तापमान में भी सैनिक अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते. उनके लिए सबसे ऊपर देश और भारत माता है. ऐसे में देशवासियों का भी कर्तव्य है कि वे राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझें.

Minister Sanjay Seth participated in Tiranga Yatra held in Ranchi
तिरंगा यात्रा में शामिल रक्षा राज्य मंत्री समेत अन्य लोग (ETV BHARAT)

देशभर में तिरंगा यात्रा का संदेश

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं. इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना और देश के प्रति जागरूकता को और मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है. आजादी के अमृत काल में देश में गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े कई प्रतीकों और सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पता 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया. इसी तरह कई राजभवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाने लगा है.

Minister Sanjay Seth participated in Tiranga Yatra held in Ranchi
तिरंगा यात्रा में शामिल लोग (ETV BHARAT)

'राज नहीं, कर्तव्य पर जोर'

संजय सेठ ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में कर्तव्य भाव का होना जरूरी है. केवल अधिकारों की बात करने के बजाय नागरिकों को अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा. जब प्रत्येक नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, तभी राष्ट्र मजबूत होगा. तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाए. युवाओं और बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. यात्रा ने राजधानी के माहौल को पूरी तरह देशभक्ति से सराबोर कर दिया.

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