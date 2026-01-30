झारखंड कौशल उत्कर्ष: श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अधिकारियों को चेताया
झारखंड सरकार में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने एक कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों को कामचोरी को लेकर चेताया.
Published : January 30, 2026 at 8:21 PM IST
रांची: श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभाग के लापरवाह और कामचोरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सुधर जायें नहीं तो सख्त कार्रवाई की जायेगी. यह बातें उन्होंने श्रम विभाग द्वारा आयोजित झारखंड कौशल उत्कर्ष कार्यक्रम में कही है.
रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के हित में कामचोरी ना करें. अगर कोई परेशानी है तो उन्हें बताएं. मंत्री ने कहा कि आप जिस जनता का पैसा लेते हैं, उसका काम आप ईमानदारी से नहीं करेंगे तो यह ठीक बात नहीं है.
इस मौके पर श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, विभागीय सचिव जितेंद्र कुमार सिंह सहित कई अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा झारखंड के स्किल्ड 52 युवकों को बेंगलुरू, मुंबई आदि शहरों में नौकरी करने के लिए रवाना किया गया. मंत्री ने झारखंड से बाहर नौकरी करने जाने वाले युवक युवतियों को हो रही भाषाई परेशानी को दूर करने का अधिकारियों को निर्देश दिया.
इस मौके पर झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी के अभियान निदेशक शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा कि ये सभी 52 युवाओं का पहली नौकरी है, जिन्हें राज्य सरकार ने पूरा सहयोग किया है. उन्होंने कहा कि किसी तरह की परेशानी होने पर समुचित सहयोग किया जायेगा.
झारखंड सरकार के कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा आयोजित 'झारखण्ड कौशल उत्कर्ष' समारोह के अवसर पर 39 होनहार युवाओं को उनकी उत्कृष्ट तकनीकी और व्यावसायिक कुशलता के लिए सम्मानित किया गया. इसके अलावा उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए रांची के उप श्रमायुक्त सह जिला कौशल पदाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को श्रम मंत्री द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया. साथ ही टीम के समर्पण और बेहतर प्रबंधन की मंच से सराहना की.
युवाओं पर मंत्री ने जताया भरोसा
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया. साथ ही उन्होंने विजेता युवाओं से कहा कि वे केवल राज्य के विजेता नहीं हैं, बल्कि चीन में होने वाले World Skills Competition 2026 के लिए झारखंड के राजदूत हैं. मंत्री ने कहा कि उन्हें युवाओं पर विश्वास है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुनर का लोहा मनवाएंगे और झारखंड को विश्व मानचित्र पर स्थापित करेंगे.
इस संकल्प के साथ प्रतियोगिता के स्वर्ण एवं रजत पदक विजेता अगले महीने देश के विभिन्न राज्यों ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाले अगले राउंड के लिए रवाना हुए. यहां से सफल होने के बाद प्रतिभागी चीन में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
ये भी पढ़ें: HEC के सप्लाई कामगारों का आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन, श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद मिला त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन
सिंफर वैज्ञानिकों की नई पहल, छात्रों को कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण में बना रहे दक्ष
कीजिए अपना कौशल विकास और पाइए रोजगार! जानें, क्या है सरकार की ये योजना