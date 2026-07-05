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राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री संजय प्रसाद यादव, कहा- राजद के सच्चे सिपाही कभी नहीं करते नीति और सिद्धांतों से समझौता

गोड्डाः राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस गोड्डा राजद कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सह झारखंड राजद कोटा से इकलौते मंत्री संजय प्रसाद यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.

हम राजद के सच्चे सिपाहीः संजय प्रसाद यादव

इस दौरान झारखंड के श्रम और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि हम सब राजद के सच्चे सिपाही हैं. हम बिकाऊ नहीं, टिकाऊ माल हैं. और वैसे बिकना रहता तो आज आरएसएस और भाजपा की गोद में खेल रहे होते. उन्होंने कहा कि हम न टूटना जानते हैं और न झुकना जानते हैं. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन अपनी नीति और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और लगातार गरीबों और दलितों की आवाज बुलंद करते रहे.

मंत्री संजय प्रसाद यादव का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि 10 साल बाद आप कार्यकर्ताओं ने हमें विधायक बनाकर मंत्री की कुर्सी पर बैठाया है. ये आप सभी कार्यकर्ताओं की ही देन है. भाजपा के लोगों ने झुकाने के लिए सैकड़ों केस किए, लेकिन हमने कभी नीति ओर सिद्धांतों से समझौता नहीं किया.