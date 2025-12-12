ETV Bharat / state

उद्योग मंत्री ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर की बैठक, बोकारो विधायक श्वेता सिंह भी रहीं मौजूद

अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर बोकारो विधायक श्वेता सिंह और अधिकारियों के साथ उद्योग मंत्री ने बैठक की.

Amritsar Kolkata Industrial Corridor
बैठक के दौरान मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आज अपने मंत्री कार्यालय कक्ष में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर अहम बैठक की. इस बैठक में बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह भी शामिल हुईं. बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह ने 11 दिसंबर 2025 को गैर-सरकारी संकल्प विधानसभा के पटल पर रखा था, जिसके बाद संबंधित विभागीय मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए 12 दिसंबर 2025 को विशेष समीक्षा बैठक बुलाने की बात कही थी.

अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई. अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत मौजूद रहने वाले प्रमुख अधिकारी में उद्योग विभाग के सचिव, उद्योग निदेशक, निदेशक भू-अभिलेख, निदेशक, माइन्स एवं जियोलॉजी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उपायुक्त बोकारो, धनबाद एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक यह कॉरिडोर 740 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है. इस योजना के तहत 2021 में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का प्रस्ताव भेजा गया था. इस योजना के लिए बोकारो स्टील प्लांट द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन के मूल्यांकन और लागत निर्धारण को लेकर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था.

राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि भूमि का मूल्यांकन मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर ही होना चाहिए. इसी संबंध में विभागीय मंत्री ने भू-अभिलेख निदेशक तथा उपायुक्त बोकारो को आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

राज्य के उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री अत्यंत गंभीर हैं. इसे जल्द से जल्द धरातल पर लाने की तैयारी तेज होनी चाहिए. उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट से मिली जमीन के मूल्यांकन की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने और इसकी जानकारी उन्हें अलग से देने का भी निर्देश दिया.

बैठक में उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि यह परियोजना बोकारो में लागू होती है तो इससे भारी मात्रा में निवेश का मार्ग खुलेगा और बोकारो स्टील प्लांट को भी लाभ मिलेगा. बोकारो और आस पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, राज्य की औद्योगिक छवि भी मजबूत होगी. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी की इस योजना को मील का पत्थर बताया.

उद्योग मंत्री ने कहा कि बोकारो विधायक श्वेता सिंह लगातार इस परियोजना की प्रगति पर सवाल उठा रही थीं. विधानसभा में संकल्प के माध्यम से उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया. इसी के बाद सरकार ने विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाने का निर्णय लिया, उनकी भूमिका प्रशंसनीय है.

