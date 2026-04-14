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मंत्री संजय निषाद बोले- अखिलेश यादव लड्डू तो खिलाएंगे नहीं बयानबाजी ही करेंगे, नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन पर किया तंज

मंत्री संजय निषाद ने कहा, कभी राहुल गांधी के नाना हाफ पैंट पहनकर संघ की शाखा में जाते थे.

मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर किया तंज.
मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:06 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 10:17 PM IST

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बलिया : निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद मंगलवार को बलिया पहुंचे. नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. मंत्री संजय निषाद ने कहा, नोएडा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं बयानबाजी ही करेंगे. कभी राहुल गांधी के नाना हाफ पैंट पहनकर संघ की शाखा में जाते थे.

उन्होंने कहा, पिछले कैबिनेट में सदन के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया था कि श्रमिकों के लिए बहुत कुछ दिया जाएगा, जिसकी घोषणा सीएम ने कर दी है. हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है. वही अखिलेश के बयान पर कहा, विपक्ष में हैं. लड्डू तो खिलाएंगे नहीं बयानबाजी और पोस्टरबाजी ही करेंगे. इन लोगों के दौर में मजदूरों और इंडस्ट्री की क्या हालत थी.

मंत्री संजय निषाद ने नोएडा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं राहुल गांधी द्वारा हेमंत विश्व शर्मा पर दिए बयान पर कहा कि पहले हेमंत विश्व शर्मा उन्हीं के पार्टी में थे. बहुत अच्छे थे, जब उनसे अलग हो गए, तो वह खराब हो गए. जब अपने आदमी को संभाल नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे.

बंगाल चुनाव पर कहा कि कोई भी आदमी बहुत लंबे समय तक सरकार में नहीं रहता. केंद्र में सरकार ठीक नहीं थी, इसलिए वहां की जनता उनको चुनती रही. अब केंद्र में मोदी के बड़े-बड़े काम हैं, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है. मोदी के काम को देखते हुए राज्य की जनता अब एनडीए के साथ है.

विपक्ष द्वारा आंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों को नाटक करार देते हुए कहा कि जब सत्ता में रहते हैं, तो आंबेडकर को याद नहीं करते. अंबेडकरवादियों पर डंडे बजाते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल फाड़ते हैं, नाम बदलते हैं यह सब नाटक है. पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ सदन में बैठते हैं, यह आंबेडकर की ही देन है. समाज मे हजार जातियां हैं, लेकिन आंबेडकर ने चार जातियों में सभी का वर्गीकरण किया.

वहीं महिला आरक्षण पर कहा कि विश्वास से ही जीत होती है. इन्होंने विश्वास को धोखा दिया, इसलिए जनता ने इन्हें बाहर कर दिया. नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही लागू हो जाना चाहिए था. आधी आबादी है, मां-बहन का कर्जा है. आखिर उन्हें कैसे उपेक्षित रखा जाए. हमारी सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत से लेकर उच्च पंचायत तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहे.

यह भी पढ़ें : इतने में आदमी जी भी नहीं सकता... बृजभूषण सिंह नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन का किया समर्थन, बेटी के चुनाव लड़ने पर जानिए क्या कहा

Last Updated : April 14, 2026 at 10:17 PM IST

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