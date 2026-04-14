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मंत्री संजय निषाद बोले- अखिलेश यादव लड्डू तो खिलाएंगे नहीं बयानबाजी ही करेंगे, नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन पर किया तंज

मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )