मंत्री संजय निषाद ने 37 सीटों पर पेश की दावेदारी, आरक्षण को लेकर हाईवे किया जाम
फरेंदा में संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन के बाद गोरखपुर-सोनौली हाईवे पर धरने पर बैठे मंत्री
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:02 PM IST
महराजगंज: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले निषाद पार्टी ने अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने आगामी चुनाव में भाजपा से 37 सीटों की मांग की है.
बुधवार को महराजगंज के फरेंदा क्षेत्र स्थित उदितपुर के अभिनव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन एवं पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला समाज है.
मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा अब तक जीत हासिल नहीं कर पाई है और जहां निषाद-कश्यप समाज की आबादी अधिक है, वहां निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए. उन्होंने पिछले चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने और 11 पर जीत हासिल करने का हवाला देते हुए 37 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है.
निषाद आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने केवट, मल्लाह, मांझी, निषाद, कश्यप, बिंद और राजभर समेत मछुआ समाज की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग दोहराई. कहा कि इस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और अब अधिसूचना जारी कर जनगणना में इन जातियों की गणना अनुसूचित जाति वर्ग में की जानी चाहिए.
महासम्मेलन और पदयात्रा के समापन के बाद संजय निषाद ने आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग-24 की दोनों लेन पर जाम लगा दिया. वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. हाईवे जाम होने से यातायात प्रभावित हुआ है.
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