ETV Bharat / state

मंत्री संजय निषाद ने 37 सीटों पर पेश की दावेदारी, आरक्षण को लेकर हाईवे किया जाम

मंत्री संजय निषाद ने 37 सीटों पर पेश की दावेदारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले निषाद पार्टी ने अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने आगामी चुनाव में भाजपा से 37 सीटों की मांग की है.

बुधवार को महराजगंज के फरेंदा क्षेत्र स्थित उदितपुर के अभिनव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन एवं पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला समाज है.

मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन विधानसभा सीटों पर भाजपा अब तक जीत हासिल नहीं कर पाई है और जहां निषाद-कश्यप समाज की आबादी अधिक है, वहां निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए. उन्होंने पिछले चुनाव में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने और 11 पर जीत हासिल करने का हवाला देते हुए 37 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है.