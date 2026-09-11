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गोंडा में विनोद सहनी हत्या के खिलाफ संजय निषाद का धरना प्रदर्शन, 5 मांगें रखीं

मंत्री संजय निषाद ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया

गोंडा में विनोद सहनी हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन
गोंडा में विनोद सहनी हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:27 PM IST

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गोंडा: बर्तन व्यापारी विनोद सहनी की हत्या मामले ने राजनैतिक रूप ले लिया है, इस संबंध में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गोंडा पहुंचे और पैदल मार्च कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही.

मंत्री संजय निषाद (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मार्च दौरान उन्होंने प्रशासन से पांच मांगे रखीं, जिसमें पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, समुचित मुआवजा, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई. हालांकि, विनोद सहनी की हत्या के बाद पुलिस ने तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में एसपी अभिषेक झा ने थानाध्यक्ष परसपुर, चौकी इंचार्ज और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया है.

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के अनुसार, रेक्सड़िया गांव के रहने वाले विनोद सहनी अपने दुकान से लौट रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ और उनकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई. लखनऊ में पोस्टमार्टम के बाद विनोद साहनी का शव गुरुवार देर रात एंबुलेंस से घर लाया गया. दूसरी ओर लखनऊ में धरने के बाद शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोंडा सर्किट हाउस पहुंचे.

जहां, पुलिस फोर्स की भारी तैनाती को देख कर पुलिस प्रशासन पर जमकर नाराजगी जताई और कहा की सरकार की छवि खराब ना करें. निषाद समाज के लोग गुंडे बदमाश और कातिल नहीं हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

वहीं, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह बहुत दुखद घटना हुई है. मुख्यमंत्री के निर्देश व मंत्री जी की मांग पर प्रशासन की ओर से मृतक परिवार को मुवावजा जल्द दिया जाएगा. परिजनों की जो भी मांग है उसे पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाएगी. वही पीड़ित परिवार को अधिकतम आर्थिक सहायत दिलाया जाएगा.

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MURDER OF VINOD SAHNI IN GONDA
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MURDER UTENSILS TRADER VINOD SAHNI

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