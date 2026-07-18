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भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी पर भड़के मंत्री संजय निषाद, सख्त कार्रवाई की मांग

श्रीकृष्ण पर मौलाना के बयान से गरमाई यूपी की राजनीति ( Photo Credit: ETV Bharat )

टिप्पणी से गुस्से में मंत्री: उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने गाजीपुर में मौलाना जर्जिस अंसारी पर अपनी भड़ास निकाली. कहा कि ज्ञान के अभाव में ऐसा बयान दिया जाता है. उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की.

गाजीपुर: भगवान श्रीकृष्ण पर मौलाना जर्जिस अंसारी की टिप्पणी पर मंत्री डॉ. संजय निषाद ने एतराज जताया है. उन्होंने सरकार से जर्जिस अंसारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने का दावा किया.

इन्हें जानकारी नहीं है. इतिहास की जानकारी के अभाव में इस तरह के बयान दिए जाते हैं.- डॉ. संजय निषाद, मंत्री, मत्स्य विभाग, यूपी

जीत का किया दावा: गाजीपुर में कार्यकर्ताओं के बीच से मंत्री संजय निषाद ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया. बैठक में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने संगठन को चुनावी मोड में आने का संदेश देते हुए नारा दिया कि 'बूथ पर खड़ा होगा यूथ'. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से बूथ स्तर पर सक्रिय होने की अपील की और दावा किया कि वर्ष 2027 में फिर सरकार बनने जा रही है.

गाजीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री संजय निषाद (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. निषाद समाज और उससे जुड़े समुदाय मजबूती से भाजपा के साथ खड़े हैं.- डॉ. संजय निषाद, मंत्री, मत्स्य विभाग, यूपी

आरक्षण के मुद्दे पर भी मंत्री ने अपनी पार्टी की पुरानी मांग दोहराई. उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित कोटे का बड़ा हिस्सा कुछ वर्गों तक सीमित है, जबकि निषाद, बिंद, मल्लाह और अन्य पारंपरिक मछुआरा समुदायों को उनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा. सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने निषाद समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हटाकर अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करने की मांग की.

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