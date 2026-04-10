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मंत्री डॉ. संजय निषाद पहुंचे सोनभद्र; केज कल्चर परियोजना का निरीक्षण, बोले- "कार्रवाई बनेगी नजीर"

निरीक्षण के दौरान मिलीं खामियों को लेकर मंत्री डॉ. संजय निषाद ने जताई नाराजगी.

मंत्री संजय निषाद पहुंचे सोनभद्र
मंत्री संजय निषाद पहुंचे सोनभद्र (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:02 PM IST

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सोनभद्र : मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद शुकवार को सोनभद्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने रिहंद जलाशय और कोबरा डैम में किये जा रहे केज कल्चर मछली पालन का निरीक्षण किया. इस दौरान मत्स्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे. निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरे प्रदेश में यह नजीर बनेगी.



मंत्री संजय निषाद ने कहा कि शिकायत मिली थी कि ऐसे लोगों ने केज लगाया है जो मत्स्य पालन नहीं करते हैं. भारत सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. इसमें साल भर से उसमें मछली नहीं पाले हुए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लाभार्थियों ने शिकायत की थी कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे नाम से केज लगा है, या पैसा मिला लेकिन खाते से दे दिया. हम मछली पालन कैसे करेंगे.

मंत्री डॉ. संजय निषाद ने जताई नाराजगी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस मामलों में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. मत्स्य विभाग से नजीर कायम होगी कि आगे जो भी सर्विस में रहे सेवा देने आया है. और अगर उसने नहीं पालन किया तो चयन गलत हुआ. अगर पालन नहीं कर रहा तो वसूली क्यों नहीं हुआ हमारे नियमानुसार.

उन्होंने कहा कि यह चीजें हैं जो भी उसकी जद में आएगा चाहे वह बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो. जिस तरह से संज्ञान में आया है यह बड़ा मामला है. यह गरीब और महिलाओं की सशक्तिकरण की योजना है. उन्होंने कहा कि इन सभी अधिकारियों को अटैच किया जा रहा है, इन्हें हटाकर इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि पूरे प्रदेश में है नजीर बनेगी. जांच के दौरान सहायक मत्स्य निदेशक आरके श्रीवास्तव समेत कई अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे.


क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना? : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों और मछुआरों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत सब्सिडी और एससी/एसटी और महिलाओं को 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.



यह भी पढ़ें : इस योजना से दो लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित

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