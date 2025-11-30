ETV Bharat / state

SIR पर रार; मंत्री संजय निषाद का अखिलेश पर पलटवार, बोले- इनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं

बलिया: उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने एसआईआर को आरक्षण, नौकरीयों और संविधान को खत्म करने की साजिश कहा था. निषाद ने कहा कि इन लोगों ने कौन सा आरक्षण दे दिया था. आरक्षण सिर्फ इन्हीं लोगों लिए था कि अन्य लोगों के लिए भी था. इसलिए जनता इनसे दूर हो गई. विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा है.

मंत्री संजय निषाद कहा कि एसआईआर से मृत का नाम कटना आवश्यक है. इसमें नए लोगों का नाम जुड़ना आवश्यक है. इसलिए इस प्रक्रिया में लोगों को भाग लेना चाहिए. हम एसआईआर समर्थन करते हैं.

अखिलेश ने कहा थी ये बात: बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में भ्रष्टाचार बेरोजगारी, मंहगाई चरम सीमा पर है. सरकार एसआईआर के बहाने नौकरी, आरक्षण और हमारे सभी अधिकार छीन लेगी. बाबा भीम राव आंबेडकर ने जो दलित पिछड़े आदिवासी, अल्पसंख्यक को अधिकार दिलाए थे, सरकार उनसे सब छीनने की तैयारी कर रही है. हालांकि. जनता से अपील है कि सभी लोग अपने वोट बनवा लें.