UP के मंत्री संदीप सिंह के रिसेप्शन पर पहुंचे पीएम मोदी; नव दंपति ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
पूर्व विधायक संगीत सोम समेत पार्टी के कई नेता और गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 6:58 AM IST
अलीगढ़: यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया. इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सहित कई मंत्री और यूपी के नेता भी आशीर्वाद देने पहुंचे.
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनकी पत्नी मेघना चौधरी ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अमर रहें के नारे भी गूंजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद स्व. कल्याण सिंह की पत्नी से भी मुलाकात की. उनका कुशलक्षेम पूछा और परिवार के सदस्यों से बातचीत की.
उत्तर प्रदेश के मा. उपमुख्यमंत्री श्री @kpmaurya1 जी एवं मा. उपमुख्यमंत्री श्री @brajeshpathakup जी का नई दिल्ली में मेरे एवं अनुज सौरभ सिंह के विवाह समारोह में पधारकर अपना स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए हृदय से आभार। https://t.co/WP9zyDacWM— Sandeep Singh (@thisissanjubjp) November 27, 2026
कल्याण सिंह के परिवार के इस आयोजन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने समारोह को खास बना दिया. रिसेप्शन में संदीप सिंह ब्लैक शेरवानी में पत्नी मेघना चौधरी के साथ पहुंचे. मेघना क्रीम कलर के शाही लहंगे में नजर आईं. दोनों की जोड़ी समारोह में आकर्षण का केंद्र रही.
नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और दिग्गज पहुंचे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समारोह में शिरकत की. भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और साध्वी निरंजन ज्योति भी संदीप सिंह को शुभकामनाएं देने पहुंचे.
देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में मेरे एवं अनुज सौरभ सिंह के विवाह के शुभ अवसर पर पधारकर हम दोनों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्रदान की। आदरणीय रक्षामंत्री जी के आत्मीय स्नेह, आशीर्वाद एवं मंगलकामनाओं के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। https://t.co/amfusvVBkh— Sandeep Singh (@thisissanjubjp) November 27, 2026
पूर्व विधायक संगीत सोम समेत पार्टी के कई नेता और गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे. संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शादी हुई थी. दोनों भाइयों के विवाह समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थीं और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया था.
प्रेम, विश्वास और जीवनभर एक-दूसरे का साथ निभाने के संकल्प के साथ, एक नवजीवन की मंगलमय यात्रा का शुभारंभ। https://t.co/q4p9FnYZtd— Sandeep Singh (@thisissanjubjp) November 27, 2026
शादी और उससे जुड़े सभी कार्यक्रम दिल्ली के लीला पैलेस होटल में आयोजित किए गए. समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए. संदीप सिंह की शादी मेघना चौधरी से हुई है जबकि उनके छोटे भाई सौरभ सिंह ने अंतरा त्यागी के साथ सात फेरे लिए हैं.
दोनों भाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता स्व. कल्याण सिंह के पोते हैं. उनके पिता राजवीर सिंह राजू भैया एटा से भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं. शादी और रिसेप्शन में राजनीतिक दिग्गजों की मौजूदगी के चलते यह समारोह चर्चा में रहा.
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