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UP के मंत्री संदीप सिंह के रिसेप्शन पर पहुंचे पीएम मोदी; नव दंपति ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

UP के मंत्री संदीप सिंह की शादी के रिसेप्शन पर पहुंचे पीएम मोदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया. इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सहित कई मंत्री और यूपी के नेता भी आशीर्वाद देने पहुंचे.

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनकी पत्नी मेघना चौधरी ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अमर रहें के नारे भी गूंजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद स्व. कल्याण सिंह की पत्नी से भी मुलाकात की. उनका कुशलक्षेम पूछा और परिवार के सदस्यों से बातचीत की.