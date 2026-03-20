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मुजफ्फरनगर में बोले राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर- ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ना है

मुजफ्फरनगर में राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: यूपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 'समृद्धि का नवयुग, यूपी का स्वर्णयुग' अभियान शुरू किया गया.

यह अभियान जिला सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद रोजगार मेला-2026 युवाओं के लिए शुरू किया गया. अभियान के तहत युवाओं को विभिन्न कंपनियों नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया.

रोजगार मेले का शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रभारी राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया. इस अवसर पर उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए.

प्रभारी मंत्री ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश निरंतर सतत समृद्धि और अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर है. इसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि रोजगार के साथ-साथ भविष्य की तैयारी पर भी जोर दिया गया है. एसडी कॉलेज की आंतरिक गुणवत्ता सेल और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने विभिन्न कंपनियों के साथ 19 MOU पर हस्ताक्षर किए गए.