मुजफ्फरनगर में बोले राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर- ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ना है
प्रभारी राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:28 AM IST
मुजफ्फरनगर: यूपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 'समृद्धि का नवयुग, यूपी का स्वर्णयुग' अभियान शुरू किया गया.
यह अभियान जिला सेवायोजन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वृहद रोजगार मेला-2026 युवाओं के लिए शुरू किया गया. अभियान के तहत युवाओं को विभिन्न कंपनियों नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया.
रोजगार मेले का शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रभारी राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया. इस अवसर पर उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए.
प्रभारी मंत्री ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश निरंतर सतत समृद्धि और अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर है. इसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि रोजगार के साथ-साथ भविष्य की तैयारी पर भी जोर दिया गया है. एसडी कॉलेज की आंतरिक गुणवत्ता सेल और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने विभिन्न कंपनियों के साथ 19 MOU पर हस्ताक्षर किए गए.
इससे विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और कैंपस प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिलेगी. यूपी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कॉलेज प्रांगण में एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई.
इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि और गन्ना विभाग सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर आमजन को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया.
ऊर्जा मंत्री ने इन दिनों प्रदेश में चल रहे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन पर कहा कि स्मार्ट मीटर एक आधुनिक मीटर है. यह मीटर लैब में चेक होकर आता है. जनता से मेरी अपील है कि भ्रामक खबरों की चपेट में न आएं और स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें. इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे.
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