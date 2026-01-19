ETV Bharat / state

नालागढ़ में राष्ट्रीय स्तर की अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ, देशभर से जुटे 300 खिलाड़ी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का पहली बार नालागढ़ में आयोजन होना पूरे क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है. प्रदेश सरकार शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि नालागढ़ के लिए भी पहचान और गौरव का विषय बन गई है'.

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पहली बार नालागढ़ में 69वीं राष्ट्रीय स्तर की अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है. इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के करीब 28 राज्यों से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अंडर-19 गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने नालागढ़ वासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी.

कबड्डी प्रतियोगिता में चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों की टीमें अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं. यह प्रतियोगिता 19 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जबकि समापन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे.

अंडर-19 नेशनल गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ (ETV Bharat)

खिलाड़ियों के लिए हिमाचली धाम की व्यवस्था

इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता को नालागढ़ में आयोजित करवाने में नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा का विशेष योगदान रहा. स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (गर्ल्स), नालागढ़ में किया जा रहा है. खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठहरने, सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. विशेष रूप से खिलाड़ियों के भोजन में हिमाचली धाम की व्यवस्था की गई है, जिससे बाहर से आए खिलाड़ियों को प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से रूबरू होने का अवसर मिल सके.

खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में वृद्धि

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को सम्मान और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है. ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को ₹5 करोड़, रजत पदक विजेताओं को ₹3 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को ₹2 करोड़ प्रदान किए जा रहे हैं.

खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाई गई

रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के पोषण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से डाइट मनी में उल्लेखनीय वृद्धि की है. प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी 500 रुपए प्रतिदिन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 400 रुपए और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 300 रुपए निर्धारित की गई है. खेल छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 250 रुपए की डाइट सुविधा भी प्रदान की जा रही है.

'2024 में खिलाड़ियों को दिए गए 17.44 करोड़'

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने या पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कुल 17.44 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रतिशत खेल कोटे के अंतर्गत अब तक 99 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया. प्रदेश में 9 स्पोर्ट्स होस्टल कार्यरत हैं.

नए स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला जिला के जुब्बल और मंडी जिले के संधोल में नए स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण किया. प्रदेश सरकार द्वारा इससे पूर्व अंडर 14 बाल राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पांवटा साहिब में आयोजित हो चुकी है. अंडर 19 गर्ल्स कब्बडी प्रतियोगिता नालागढ़ में आयोजित हो रही है. घुमारवीं में अंडर 19 गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा. इन सभी प्रतियोगिताओं पर लगभग एक करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं. प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 23 विभिन्न समितियों का गठन किया गया है.

