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हिमाचल में 3468 शिक्षकों और 8000 मल्टी टास्क वर्करों की होगी भर्ती, 1 फीसदी पर मिलेगा 20 लाख तक का एजुकेशन लोन

मंत्री रोहित ठाकुर ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं. प्रदेश में 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर 158 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई मॉडल में बदलने, 9,359 विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने, 8,000 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती, 20 लाख रुपये तक एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण और आपदा प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण जैसे कई अहम फैसलों पर सरकार ने प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में साफ किया कि शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सभी सुधारात्मक कार्यक्रमों को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा, ताकि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत कर सके. सरकार ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने और सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी