महिलाओं के लिए आरक्षित हो बजट का 30%, मंत्री रेखा आर्या ने सीएस को लिखी चिट्ठी

पिछले 5 सालों से उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग का रेशियो हर साल बढ़ता रहा है, 12 फीसदी से 17 फीसदी पहुंचा जेंडर बजट

Minister Rekha Arya letter
महिलाओं के लिए बजट में 30 फीसदी जेंडर बजट की मांग (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 1:20 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2026- 27 के बजट की तैयारी में जुटी हुई है, ताकि एक बेहतर और समावेशी बजट को पेश किया जा सके. आगामी वित्तीय वर्ष के बजट सत्र को देखते हुए प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन को पत्र लिखा है. पत्र के जरिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के बजट का 30 फीसदी हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सीएस को लिखा पत्र: मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से जेंडर परिप्रेक्ष्य को सरकारी बजट के तमाम चरणों में एकीकृत किए जाने और जेंडर संवेदनशील विधि से कानूनों, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा, संसाधन आवंटन, क्रियान्वयन, व्यय की निगरानी, लेखापरीक्षण एवं प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किए जाने के लिए जेंडर बजटिंग की व्यवस्था की गई है. ऐसे में हर विभाग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करे. क्योंकि इन सभी का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव महिलाओं एवं बालिकाओं के जीवन पर पड़ता है.

बजट का 30 फ़ीसदी हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव: इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार की ओर से जेंडर बजटिंग (जी.बी.) को जेंडर / लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और जेंडर संवेदनशील योजना निर्माण एवं बजट तैयार करने की प्रक्रिया के जरिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अंगीकृत किया गया है. ऐसे में जरूरत महसूस होती है कि सभी विभाग अपने विभागीय बजट में जेंडर/लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और जेंडर संवेदनशील योजना निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 30 फीसदी राशि जेंडर बजटिंग के तहत संरक्षित करें.

उत्तराखंड में बढ़ता गया जेंडर बजटिंग रेशियो: दरअसल, पिछले 5 सालों से उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग का रेशियो हर साल बढ़ता रहा है. आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले पांच सालों (2021-22 से 2025-26) में कुल बजट का औसतन 14 से 16 फीसदी हिस्सा रहा है. वर्ष वार यानि 2021-22 में करीब 12 फीसदी था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 13.77 फीसदी हो गया. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में जेंडर बजट करीब 14 फीसदी रहा. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट 16 फीसदी आवंटित हुआ. इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 101,175 करोड़ के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17 फीसदी है.

Minister Rekha Arya letter
रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा (Photo courtesy - Government of Uttarakhand)

महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30 फीसदी धनराशि को आरक्षित करने का सुझाव: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि-

प्रदेश में करीब दो दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरुआती दौर में इसमें बजट का कम हिस्सा दिया जाता था. भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल में हर बार जेंडर बजट को बढ़ाया है. प्रदेश की महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त बनाने और आर्थिक-सामाजिक रूप से उनके हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत है. ऐसे में आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30 फीसदी धनराशि को आरक्षित किया जाना चाहिए और हर विभाग में इस नीति का अनुपालन भी निश्चित किया जाए.
-रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री-

