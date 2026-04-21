KGMU में मंत्री की सिफारिश बेअसर; किडनी पीड़ित बेटे की बेबस मां को मिला पीलीभीत प्रशासन का सहारा
राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की सिफारिशी चिट्ठी के बावजूद लखनऊ के KGMU में नहीं सुनवाई हुई. अब पीलीभीत प्रशासन मदद को आगे आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:45 PM IST
पीलीभीत: सत्ता के रसूख और नेताओं की सिफारिशें जब दम तोड़ देती हैं, तब एक गरीब के लिए प्रशासन की मानवीय पहल ही उम्मीद की किरण बनती है. पीलीभीत में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की सिफारिशी चिट्ठी के बावजूद लखनऊ के KGMU में इलाज न मिलने पर एक बेबस मां को अपनी पायल बेचकर बीमार बेटे के साथ वापस लौटना पड़ा. अब पीलीभीत प्रशासन मदद को आगे आया है.
मंत्री की चिट्ठी और सिस्टम की अनदेखी
शहर के एकता नगर की रहने वाली रामकली का बेटा श्याम सुंदर किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. रामकली ने मदद की गुहार राज्यमंत्री से लगाई थी. मंत्री जी ने KGMU निदेशक के नाम पत्र तो लिख दिया, लेकिन लखनऊ में उस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं दिखी. न मरीज भर्ती हुआ, न फोन उठाने वाला कोई मिला. अंततः तंगहाली में मां को अपने गहने बेचकर घर वापसी करनी पड़ी.
जिलाधिकारी की त्वरित कार्रवाई: चंद घंटों में बदली तस्वीर
जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो प्रशासन हरकत में आया. सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंची रामकली की आपबीती सुन डीएम भावुक हो उठे. उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए कदम उठाए.
आर्थिक मदद: रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की.
राशन कार्ड: महिला का तुरंत नया राशन कार्ड बनवाया गया, ताकि भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
डोर-स्टेप मेडिकल हेल्प: डीएम के निर्देश के चंद मिनटों के भीतर स्वास्थ्य विभाग की टीम पीड़ित के घर पहुंची.
अस्पताल में शिफ्ट: देर शाम जिलाधिकारी स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और मरीज को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल शिफ्ट कराया.
"प्रशासन हर गरीब और लाचार व्यक्ति के साथ खड़ा है. पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी मदद मुहैया कराई जाएगी और इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी." — ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी, पीलीभीत.