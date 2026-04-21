ETV Bharat / state

KGMU में मंत्री की सिफारिश बेअसर; किडनी पीड़ित बेटे की बेबस मां को मिला पीलीभीत प्रशासन का सहारा

किडनी पीड़ित बेटे की बेबस मां को मिला पीलीभीत प्रशासन का सहारा. ( Etv Bharat )

पीलीभीत: सत्ता के रसूख और नेताओं की सिफारिशें जब दम तोड़ देती हैं, तब एक गरीब के लिए प्रशासन की मानवीय पहल ही उम्मीद की किरण बनती है. पीलीभीत में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की सिफारिशी चिट्ठी के बावजूद लखनऊ के KGMU में इलाज न मिलने पर एक बेबस मां को अपनी पायल बेचकर बीमार बेटे के साथ वापस लौटना पड़ा. अब पीलीभीत प्रशासन मदद को आगे आया है. मंत्री की चिट्ठी और सिस्टम की अनदेखी शहर के एकता नगर की रहने वाली रामकली का बेटा श्याम सुंदर किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. रामकली ने मदद की गुहार राज्यमंत्री से लगाई थी. मंत्री जी ने KGMU निदेशक के नाम पत्र तो लिख दिया, लेकिन लखनऊ में उस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं दिखी. न मरीज भर्ती हुआ, न फोन उठाने वाला कोई मिला. अंततः तंगहाली में मां को अपने गहने बेचकर घर वापसी करनी पड़ी. किडनी पीड़ित बेटा और बेबस मां. (Etv Bharat) राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की सिफारिशी चिट्ठी के बावजूद लखनऊ के KGMU में नहीं सुनवाई हुई. (Etv Bharat)