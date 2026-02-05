वाराणसी में वोट जिहाद; मंत्री रविंद्र जायसवाल बोले- 9200 लोगों के नाम फर्जी जोड़े गए, डीएम से की शिकायत
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिलाधिकारी को 9200 ऐसे मतदाताओं की सूची सौंपी है, जिनके नाम दो से पांच स्थानों पर दर्ज हैं.
वाराणसी : उत्तर प्रदेश सरकार में स्टांप एवं न्यायालय मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को जिलाधिकारी से अपने विधानसभा शहर उत्तरी क्षेत्र में 9200 वोटर के डुप्लीकेट होने की शिकायत की है. मंत्री का कहना है की नई वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद जांच में यह बात सामने आई है कि एक ही मोहल्ले में एक ही नाम के तीन से चार तो कहीं-कहीं पांच लोग ऐसे हैं, जो अलग-अलग मतदान केंद्रों पर वोटर हैं और दो-दो जगहों से मतदाता बने हुए हैं.
रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि यह वोट जेहाद है, जो विपक्ष वर्ग विशेष के लोगों के जरिए करवा रहा है. विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए इसका मतलब नहीं है. जब हमने डुप्लीकेट वोटर को हटाने की प्रक्रिया का समर्थन किया तो उन्होंने विरोध किया. चुनाव आयोग अपने हिसाब से जब एसआईआर की प्रक्रिया को करवा रहा है तो विपक्ष को इससे आपत्ति थी. नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को घर-घर भेज कर क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया.
उन्होंने कहा, हमारे बीएलओ ने जो काम किए थे उनको और हमारे कार्यकर्ताओं के कार्यों को जब हमने कंपाइल किया, तो पता चला कि मेरे विधानसभा में जो 110000 वोटर्स के नाम काटे गए थे. उसके बाद नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन होने के बाद हमें 9200 ऐसे नाम मिले हैं, जो दो-दो जगहों के वोटर हैं.
मंत्री का कहना है कि यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है. विपक्ष के लोगों ने अपने आप को मजबूत करने और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस तरह की रणनीति बनाकर वर्ग विशेष के लोगों के जरिए वोट जेहाद करवाने का काम किया है. शादी के बाद जो लड़की ससुराल चली गई है उसका भी नाम मायके में है और ससुराल में भी.
उन्होंने कहा, मैंने लिखित रूप से प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी वाराणसी से यह निवेदन किया है कि वह इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए और वेरिफिकेशन करवा कर इस मामले में उचित कार्रवाई करें. वहीं जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में अभी कुछ देर पहले लाया गया है. शिकायत के आधार पर वह पूरे मामले की जांच करवाएंगे, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज होगा.
