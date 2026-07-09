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अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी कर फंसे मंत्री रविन्द्र जायसवाल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर दिया अमर्यादित बयान

यूपी के मंत्री की अमर्यादित भाषा ( Photo Credit: ETV Bharat )