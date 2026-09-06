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हाईटेक कार्यालय के साथ बदलेंगे ग्रामीण अंचल के दिन!

जर्जर भवन से मिलेगा छुटकारा!

नए निबंधन विभाग के भवन का शिलान्यास
नए निबंधन विभाग के भवन का शिलान्यास (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:49 PM IST

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मिर्जापुर: जनपद के सदर तहसील अंतर्गत बनने वाले नए निबंधन विभाग के भवन का मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने शिलान्यास किया. ये 4 करोड़ 65 लाख की लागत से तैयार होगा. इससे अधिकारियों को जहां हाईटेक कार्यालय मिलेगा वहीं ग्रामीण अंचल में भवन का निर्माण कराए जाने से रोजगार भी उपलब्ध होंगे.

योगी सरकार की सौगात: उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रवीन्द्र जायसवाल रविवार को मिर्जापुर जनपद पहुंचे. सिटी ब्लॉक के सिरसी गहरवार/ चंदईपुर में उप महानिरीक्षक निबंधन, सहायक महानिरीक्षक निबंधन एवं उप निबंधक कार्यालय सदर का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया.

जो विभाग सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उसके जर्जर भवन काफी दिनों से पड़े हुए थे. जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने नए भवन का निर्माण करवा रही है. उत्तर प्रदेश में 104 जगह फोन का निर्माण कराया जा रहा है. विधायक और सांसद के अनुरोध पर यह काम हो रहे हैं. मिर्जापुर में भी चुनार में भवन का निर्माण हो चुका है सदर में शिलान्यास कर दिया गया है. जल्द ही मड़िहान और लालगंज में निर्माण कराया जाएगा. जिससे अधिकारियों को बैठने से लेकर रिकॉर्ड रूम तक ठीक हो जाएंगे और क्रेता विक्रेता उनके लिए भी भवन में सुविधा रहेगी.- रवींद्र जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग

हाईटेक कार्यालय के साथ बदलेंगे ग्रामीण अंचल के दिन!
हाईटेक कार्यालय के साथ बदलेंगे ग्रामीण अंचल के दिन! (Photo Credit: ETV Bharat)

कब तक होगा काम पूरा: 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया जाएगा. दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा. उसके बाद मिर्जापुर के नागरिकों को लाभ मिलने लगेगा. भवन के निर्माण हो जाने पर जहां विभाग के अधिकारियों को जर्जर भवन से छुटकारा मिलेगा और एक हाईटेक भवन में काम करने का मौका मिलेगा.

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