काशी में गंगा महोत्सव का आगाज; हंसराज और मालिनी अवस्थी समेत कई कलाकार देंगे प्रस्तुति, देव दीपावली का पोस्टर लॉन्च

वाराणसी : काशी में शनिवार को गंगा महोत्सव का आगाज हुआ. इस बार 'कण-कण में काशी, रस-रस में बनारस' थीम पर गंगा महोत्सव की शुरुआत की गई है. महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया है. इस मौके पर उन्होंने बनारस में देव दीपावली का पोस्टर भी लॉन्च किया. काशी में गंगा महोत्सव का आयोजन बीते 31 वर्षों से हो रहा है. यह बनारस के राजघाट पर आयोजित होता है, जहां बनारस के स्थानीय कलाकारों के साथ देश के बड़े कलाकार आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं.

कार्यक्रम का आगाज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलन करने के साथ किया. उन्होंने कहा कि, काशी की ऐसी महिमा है कि यहां पर साल के 365 दिन उत्सव मनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि काशी गंगा महोत्सव आज देश-विदेश में अपना पहचान बन चुका है. देश विदेश से लोग गंगा महोत्सव की कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए आते हैं. चार दिवसीय गंगा महोत्सव के बाद मनाई जाने वाली देव दीपावली आज पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुकी है. उन्होंने कहा कि काशी गंगा महोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय एवं उभरते हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच मिलता है.





चार दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत : महोत्सव की शुरूआत पं. माता प्रसाद मिश्र एवं पं. रविशंकर मिश्र के युगल कथक नृत्य से हुई. महोत्सव में संगीत की सभी विधाओं की प्रस्तुति होगी, जिसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को भी प्रमुखता दी गई है. इस बार गंगा महोत्सव में गीतकार हंसराज रघुवंशी, मालिनी अवस्थी समेत कई कलाकार प्रस्तुति देंगे.

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 1995 में काशी में गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई थी. 31 वर्ष हो चुके हैं. यह अब बनारस की नई पहचान बन चुका है. उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा मंच होता है, जब स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच मिलता है, जहां वह अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं. इस बार भी दर्जनों की संख्या में वाराणसी के कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देंगे. 4 नवंबर तक ये चलेगा, 5 को देव दीपावली मनाई जाएगी.





