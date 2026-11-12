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कानपुर के नेयवेली पावर प्लांट की बढ़ेगी क्षमता; 660 मेगावाट की चौथी यूनिट का रास्ता साफ

कानपुर के नेयवेली पावर प्लांट की बढ़ेगी क्षमता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. 1980 मेगावाट क्षमता वाले नेयवेली पावर प्लांट में अब 660 मेगावाट की चौथी यूनिट भी लगाई जाएगी. नई यूनिट के शुरू होने से प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी.

चौथी यूनिट के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और सरकार की ओर से इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है. कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया प्लांट का निरीक्षण किया. उन्होंने प्लांट की मौजूदा स्थिति, बिजली उत्पादन, संयंत्र के संचालन और चल रहे अन्य कार्यों की प्रगति को परखा.