कानपुर के नेयवेली पावर प्लांट की बढ़ेगी क्षमता; 660 मेगावाट की चौथी यूनिट का रास्ता साफ
नेयवेली पावर प्लांट के डीजीएम/एचआर ने बताया कि चौथी यूनिट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:31 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. 1980 मेगावाट क्षमता वाले नेयवेली पावर प्लांट में अब 660 मेगावाट की चौथी यूनिट भी लगाई जाएगी. नई यूनिट के शुरू होने से प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी.
चौथी यूनिट के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और सरकार की ओर से इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है. कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया प्लांट का निरीक्षण किया. उन्होंने प्लांट की मौजूदा स्थिति, बिजली उत्पादन, संयंत्र के संचालन और चल रहे अन्य कार्यों की प्रगति को परखा.
इसके बाद मंत्री ने प्लांट के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में चौथी यूनिट की तैयारियों, अब तक की उपलब्धियों, सामने आ रही चुनौतियों और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से बात हुई. मंत्री ने अधिकारियों को तय समय के भीतर सभी लक्ष्यों को पूरा करने और प्लांट की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.
नेयवेली पावर प्लांट के डीजीएम/एचआर कौशिक भारद्वाज ने बताया कि चौथी यूनिट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. फिलहाल, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट पूरी होने और जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद जल्द ही चौथी यूनिट का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा.
निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों के रोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि कई लोगों ने शिकायत की थी कि प्लांट के लिए उनकी जमीन ले ली गई, लेकिन परिवार को नौकरी नहीं मिली. इस पर मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन किसानों की जमीन प्लांट में गई है, उनके परिवार के सदस्यों को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए.
इसके अलावा, स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने और सीएसआर फंड का इस्तेमाल इलाके में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में करने को कहा गया है.
नेयवेली पावर प्लांट केंद्र सरकार के नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (51 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (49 प्रतिशत) का संयुक्त उपक्रम है.
वर्तमान में यहां 660 मेगावाट की तीन यूनिट चल रही हैं, जिनसे कुल 1980 मेगावाट बिजली बनती है. इस बिजली का 93 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलता है, जबकि बाकी 7 प्रतिशत बिजली दूसरे राज्यों को दी जाती है.
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