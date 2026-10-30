राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले, 'भाजपा का सौभाग्य कि देश के विपक्ष में राहुल गांधी'
राठौड़ ने कहा कि देश में 1952 से अब तक 12 में से 10 बार कांग्रेस राज में एसआईआर हुआ है.
Published : October 30, 2026 at 8:24 PM IST
जयपुर : देश का युवा अब रोजगार की तलाश करने वाला ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है. पिछले एक दशक में युवाओं की सोच और भूमिका में बड़ा बदलाव आया है. खेल, तकनीक, रक्षा और उद्यमिता से लेकर सनातन संस्कृति तक, युवा हर क्षेत्र में देश निर्माण में योगदान दे रहा है. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को जयपुर डायलॉग के 11वें सम्मेलन में ये बात कही. साथ ही राठौड़ ऑपरेशन सिंदूर और विपक्षी भूमि पर भी बोले. इसके साथ ही आयोजन के पहले दिन देश की वैश्विक स्थिति, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, बॉलीवुड, विपक्ष की भूमिका और सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर जैसे मुद्दों पर अलग-अलग सत्रों में चर्चा हुई.
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर तक पर बोले राठौड़ : 'भारत को क्यों आगे बढ़ना चाहिए' विषय पर आयोजित सत्र में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने औपचारिक भाषण के बजाय परिचर्चा में हिस्सा लिया. जयपुर डायलॉग के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह संजय दीक्षित के साथ संवाद में राठौड़ ने कहा कि विपक्षी दल आंदोलनों के जरिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं. एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि 1952 से अब तक 12 बार एसआईआर हो चुका है, जिसमें 10 बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ. ये चुनाव आयोग का काम है, सरकार का नहीं. उन्होंने विपक्ष पर देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की. राठौड़ ने कहा कि ये भाजपा का सौभाग्य है कि देश के विपक्ष में राहुल गांधी हैं.
पढ़ें: सुनील शर्मा ने शशि थरूर पर लगाए गंभीर आरोप- कहा- 'वे जयपुर डायलॉग से बारगेनिंग करते हैं, मैंने टिकट लौटाया, अब उनकी बारी' - Jaipur Seat candidate Changed
नैरेटिव वॉर में ऑनलाइन चुनौती, ऑफलाइन बढ़त का दावा : वहीं आयोजन के पहले दिन 'नैरेटिव वॉर : भारत के उभार की कहानी कौन नियंत्रित कर रहा है?' विषय पर चर्चा में वरिष्ठ साहित्यकार गणेश भाऊ तोरसेकर, ब्रिगेडियर पांडे, आरजे रौनक, ओंकार चौधरी और करण वर्मा ने अपने विचार रखे. सत्र का संचालन अभिजीत अय्यर मित्रा ने किया. वक्ताओं ने कहा कि नैरेटिव की लड़ाई में भारत ऑनलाइन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि ऑफलाइन अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.
गणेश भाऊ तोरसेकर ने कहा कि हार का नैरेटिव लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है, जबकि भारत कई मौकों पर अपनी बात रखने और नैरेटिव जीतने में सफल रहा है. वहीं ओंकार चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशी दबाव के बीच भारत की कार्रवाई को लेकर हार का नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई. उनके अनुसार, भारत अपनी सैन्य कार्रवाई और सॉफ्ट पावर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया. उन्होंने कहा कि नैरेटिव वॉर में देश को अपनी सांस्कृतिक ताकत और संचार रणनीति को समझना होगा.
पढ़ें: साहित्य का महाकुंभ जयपुर डायलॉग 2023 कल से, 60 से अधिक नामचीन हस्तियां गुलाबी नगरी में करेंगी मंथन
बदलती दुनिया में भारत की रणनीति पर चर्चा : एक अन्य सत्र में 'खतरनाक दुनिया में भारत : क्या विदेशी ताकतें अस्थिरता पैदा कर रही हैं?' विषय पर लेखक सुशांत सरीन, सुमित पीर, तिलक देवाशेर और मेजर समीर पाल तूर ने वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की चुनौतियों और रणनीतियों पर विचार रखे. वक्ताओं ने नई पीढ़ी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराने तथा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई. उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए क्रांतिकारी सुधारों पर जोर दिया. साथ ही कहा कि मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए पारिवारिक मूल्यों का मजबूत होना जरूरी है.
पढ़ें: नीमराना में वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स साहित्य महोत्सव का समापन, राज्यपाल बागड़े बोले- राजस्थान वीरों और शौर्य की भूमि है
बॉलीवुड की भूमिका और सनातन संस्कृति पर उठे सवाल : वहीं 'हाउ बॉलीवुड मिसगाइडेड इंडिया?' विषय पर लेखिका अमी गणात्रा, पत्रकार हर्ष कुमार, अभिषेक तिवारी, साहित्यकार अनुपम मिश्र और सूजैन बर्नेट ने चर्चा की. वक्ताओं ने बॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के चित्रण पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि बॉलीवुड की साख प्रभावित हुई है और उसे अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है. वहीं चर्चा में क्रिएटिव लिबर्टी और फिल्मों में धार्मिक प्रस्तुतिकरण को लेकर अलग-अलग विचार भी सामने आए. वहीं इसके बाद हुए सत्र में देश के भीतर वैचारिक विरोध, कथित दिमागी नक्सलवाद, चरमपंथ और राजनीतिक असंतोष जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
पढ़ें: ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ, 50 देशों के 80 से अधिक विदेशी लेखक लेंगे हिस्सा
सनातन के लिए अपना इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर : 'सिस्टम तो हमारा है : सीजेपी' सत्र में वक्ताओं ने कहा कि भारत के खिलाफ वैचारिक इकोसिस्टम तैयार किया गया है. ऐसे में सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों को भी अपना इकोसिस्टम विकसित करना होगा. इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने, वेद-उपनिषदों की सरल टीकाएं तैयार करने और नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जोड़ने पर जोर दिया गया. सत्र में हर्ष कुमार, अंकुर आर्य, शांतनु गुप्ता और अभिषेक तिवारी ने विचार रखे.
पढ़ें: साहित्य अकादमी पुरस्कार : कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी को 'भरखमा' के लिए मिला सम्मान
मिसाइल और ड्रोन के दौर में बदल रही युद्ध की रणनीति : एक अन्य सत्र में पश्चिम एशिया और इस्लामिक देशों की भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई. मेजर जनरल राजीव नारायणन, सुमित पीर, सुशांत सरीन और आदि अचिंत ने कहा कि अब युद्ध का स्वरूप बदल रहा है. आमने-सामने की सैन्य लड़ाई के बजाय मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. वक्ताओं ने ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान की अलग-अलग रणनीतियों और आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा की.
दूसरे सत्रों में भी उठे कई विवादित मुद्दे : आयोजन में 'गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा' सत्र में कानून-व्यवस्था, हेट स्पीच और राजनीतिक नारों के संदर्भ में बात रखी गई. वहीं 'एससी/एसटी एक्ट कंट्रोवर्सी' सत्र में सामाजिक समरसता, सनातन संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था पर विचार रखे गए. वक्ताओं ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को समझकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है. सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर ओमेंद्र रत्नू और जय आहूजा की पुस्तक 'पाकिस्तान के हिंदू व सिख : एक अनवरत नरसंहार' का विमोचन किया गया.
पढ़ें: बाड़मेर साहित्य उत्सव में पुस्तक मेला बना आकर्षण का केंद्र, 10 हजार से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित
इसके अलावा अमी गणात्रा की पुस्तक 'द वॉइस एंड द लेक ऑफ रिडल्स' और शांतनु गुप्ता की पुस्तक 'बुलडोजर बाबा' का भी विमोचन हुआ. तीन दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन 'सिविल वार होने वाला है?', 'ब्रिक्स बनाम जी-7 : ट्रंप बनाम मोदी', 'भारत की कश्मीर नीति और अफ-पाक', 'भारत में मनुस्मृति विवाद', 'सीजेपी को विदेशी एजेंटों द्वारा वित्त पोषित किया गया था? सरकार की भूमिका', 'भारतीय विवाहों का खंडन : जेन-जी शादी क्यों नहीं करना चाहता' और 'हमारी सभ्यता और नई पीढ़ी' जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई.