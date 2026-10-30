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राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले, 'भाजपा का सौभाग्य कि देश के विपक्ष में राहुल गांधी'

पुस्तक लॉन्च करते राठौड़ व अन्य ( Source- Jaipur Dialogue )

जयपुर : देश का युवा अब रोजगार की तलाश करने वाला ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है. पिछले एक दशक में युवाओं की सोच और भूमिका में बड़ा बदलाव आया है. खेल, तकनीक, रक्षा और उद्यमिता से लेकर सनातन संस्कृति तक, युवा हर क्षेत्र में देश निर्माण में योगदान दे रहा है. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को जयपुर डायलॉग के 11वें सम्मेलन में ये बात कही. साथ ही राठौड़ ऑपरेशन सिंदूर और विपक्षी भूमि पर भी बोले. इसके साथ ही आयोजन के पहले दिन देश की वैश्विक स्थिति, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, बॉलीवुड, विपक्ष की भूमिका और सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर जैसे मुद्दों पर अलग-अलग सत्रों में चर्चा हुई.