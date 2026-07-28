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खेल मंत्री ने खाया मिर्ची बड़ा, बोले- इसके बगैर जोधपुर की यात्रा अधूरी

जोधपुर: राज्य के उद्योग और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह मंगलवार शाम को जालोरी गेट पर स्थित सूर्या नमकीन भंडार पर पहुंच गए. निजी यात्रा पर पहुंचे मंत्री लोगों की भीड़ में जाकर मिर्ची बड़ा लेने के लिए खड़े हो गए. इस दौरान लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनसे बातें करने लगे. दुकान संचालक भी उन्हें अंदर लेकर गए.

इसके बाद उन्होंने वहां लोगों के साथ मिर्ची बड़ा खाया. वे अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर थे, उनके लिए भी मिर्ची बड़े भेजे गए. खेल मंत्री ने कहा कि जोधपुर विजिट मिर्ची बड़ा खाए बगैर पूरी नहीं होती है. इसलिए मैंने जब कहा तो पुलिस यहां लेकर आई.

मेरी किसी से तुलना नहीं करें : गत दिनों जोधपुर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर के रातानाडा स्थित एक टी स्टॉल पर अपना काफिला रोककर चाय पी थी और लोगों से मुलाकात की थी. 2 दिन पहले उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी जोधपुर आई तो वह अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने ठेले पर सेका जा रहा भुट्टा खरीदा और महिलाओं के साथ खाया था. इस पर उनसे पूछा गया कि आप भी उनकी तरह यहां पहुंचे हैं तो राज्यवर्धन सिंह ने जवाब दिया कि मेरा जीवन हमेशा से अलग रहा है मेरी तुलना किसी से मत करो.