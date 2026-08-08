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सुधीर शर्मा को सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री की नसीहत, अपने बोल सुधारें, हिमाचली संस्कृति के अनुरूप प्रयोग करें शब्द

मंत्री ने कहा कि राजनीतिक विचारों में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन भाषा की शालीनता बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है.

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मंत्री राजेश धर्माणी की सुधीर शर्मा को नसीहत (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 5:07 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा एमएलए सुधीर शर्मा को नसीहत दी है. सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ दिए गए कथित अमर्यादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धर्माणी ने कहा कि भाजपा नेता को अपनी बोल-वाणी सुधारनी चाहिए. साथ ही हिमाचल की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप सार्वजनिक जीवन में सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए.

'अमर्यादित भाषा हिमाचली समाज में स्वीकार्य नहीं'

राजेश धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की असभ्य शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, वह निंदनीय है. हिमाचल की संस्कृति में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत मर्यादा और सम्मान बनाए रखने की परंपरा रही है. ऐसी अमर्यादित भाषा हिमाचली समाज में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सुधीर शर्मा इस तरह की बयानबाजी के जरिए सुर्खियों में आने और अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं. धर्माणी ने कहा कि इस समय जिस राजनीतिक दल में सुधीर शर्मा हैं, वहां इस प्रकार की भाषा बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलने का इतिहास रहा है. संभवतः इसी वजह से वे भी ऐसी बयानबाजी के जरिए अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.

'समय आने पर इसका जवाब देगी जनता'

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुधीर शर्मा को समझ लेना चाहिए कि हिमाचल की जनता बड़बोली और अमर्यादित राजनीति को पसंद नहीं करती. भाजपा के भीतर विभिन्न गुटों के बीच चल रही खींचतान के बीच इस तरह की बयानबाजी से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है. हिमाचल की जनता सब देख और समझ रही है. समय आने पर जनता इसका जवाब भी देगी. राजेश धर्माणी ने कहा कि सुधीर शर्मा राजनीतिक कुंठा के कारण मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. मंत्री ने नसीहत दी है कि उन्हें ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हिमाचल की जनता भली-भांति जानती है. वे आम जनता के बीच से निकलकर राजनीति में आए हैं और आम आदमी की समस्याओं और उनके दर्द को समझते हैं. यही वजह है कि वे लगातार आम लोगों के बीच रहते हैं और उनसे सहजता से जुड़ते हैं.

'भाषा की शालीनता बनाए रखना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी'

धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री का आम लोगों के बीच जाना और उनसे सहजता से मिलना हिमाचली संस्कृति की सादगी और अपनापन दर्शाता है. यदि मुख्यमंत्री किसी सामान्य व्यक्ति के पास जाकर अपने बाल कटवाते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. आम व्यक्ति के साथ सहजता से जुड़ना किसी नेता की कमजोरी नहीं, बल्कि जनता के प्रति उसके जुड़ाव और संवेदनशीलता का प्रमाण है. मंत्री ने कहा कि राजनीतिक विचारों में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्तिगत मर्यादा और भाषा की शालीनता बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है. उन्होंने सुधीर शर्मा से बयानबाजी में संयम बरतने और हिमाचल की सभ्य एवं संस्कारित राजनीतिक परंपरा का सम्मान करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू द्वारा चंबा दौरे के समय साधारण बारबर शॉप में बाल कटवाने को लेकर कथित रूप से एक टिप्पणी की थी. उसके बाद से सुधीर शर्मा कांग्रेस के निशाने पर हैं.

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