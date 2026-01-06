ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार इन तीन जगहों पर बसाएगी नया शहर, मंत्री राजेश धर्माणी ने कही ये बात

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं. लोग एक जगह से दूसरी जगह बसते हैं. हिमाचल के लगभग 15000 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ की पेरीफेरी (Periphery) में घर बना लिए हैं. ऐसे में सरकार की चिंता वाजिब है, क्योंकि सारा पैसा हिमाचल के बाहर इन्वेस्ट हुआ है. इसकी वजह रही कि लोगों की हाउसिंग नीड थी, उसे हम फुलफील नहीं कर पाएं. इसका सीधा सा यही मतलब है. पिछले दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीटिंग ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि चंडीगढ़ के आसपास जो हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है. वहां सरकार वहां तीन नए शहर बसाएगी. ये जानकारी सुखविंदर सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी ने इसकी जानकारी दी.