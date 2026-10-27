बीजेपी का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, कांग्रेस के पास आरोपों के अलावा कुछ नहीं : मंत्री राजेश अग्रवाल
कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस पर झूठ बोलने और गरीबों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 1:35 PM IST
रायपुर : बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान संगठन की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया. बैठक के बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मिशन 2028 को लेकर बीजेपी की रणनीति पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए अलग से बैठक नहीं करती, बल्कि चुनाव के बाद से ही पूरे पांच साल लगातार संगठन की बैठकें होती हैं. पार्टी जनता के बीच सक्रिय रहती है. इस दौरान मंत्री ने महतारी वंदन योजना और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दिया.
पांच साल चलता है संगठन का काम
मिशन 2028 को लेकर रणनीति तैयार किए जाने के सवाल पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा में बैठकें लगातार होती रहती हैं. चुनाव के बाद भी पार्टी अगले पांच साल तक संगठनात्मक गतिविधियां जारी रखती है और जनता के बीच जाती रहती है. चुनाव के लिए अलग से बैठक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी का काम पूरे पांच साल लगातार चलता रहता है.
अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर राजेश अग्रवाल ने बताया कि यह उनका पहला प्रवास है. परिचय के उद्देश्य से वर्तमान पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ पूर्व संगठन पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की बैठक की गई.उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति और पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए.
महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब
महतारी वंदन योजना से महिलाओं के नाम काटे जाने और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री ने पलटवार किया. राजेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने यह राशि कितने लोगों को दी. मंत्री ने दावा किया कि विष्णुदेव साय सरकार में 67 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नियमित रूप से दिया जा रहा है.
धान खरीदी पर बोले राजेश अग्रवाल—अच्छे से चल रही व्यवस्था
धान खरीदी को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी अच्छी तरह चल रही है और किसान खुश हैं. उन्होंने कहा कि किसानों को एकमुश्त राशि देने का वादा किया गया था और पिछले सीजन में धान की राशि किसानों को एकमुश्त दी गई.
स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान हुई बैठक में जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया, वहीं मंत्री राजेश अग्रवाल ने बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशैली को लेकर अपना पक्ष रखा. मिशन 2028, महतारी वंदन योजना और धान खरीदी के मुद्दों पर उनके बयान से प्रदेश की सियासत में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप की तस्वीर सामने आई.
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