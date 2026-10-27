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बीजेपी का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, कांग्रेस के पास आरोपों के अलावा कुछ नहीं : मंत्री राजेश अग्रवाल

बीजेपी का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान संगठन की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया. बैठक के बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मिशन 2028 को लेकर बीजेपी की रणनीति पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए अलग से बैठक नहीं करती, बल्कि चुनाव के बाद से ही पूरे पांच साल लगातार संगठन की बैठकें होती हैं. पार्टी जनता के बीच सक्रिय रहती है. इस दौरान मंत्री ने महतारी वंदन योजना और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दिया.





पांच साल चलता है संगठन का काम

मिशन 2028 को लेकर रणनीति तैयार किए जाने के सवाल पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा में बैठकें लगातार होती रहती हैं. चुनाव के बाद भी पार्टी अगले पांच साल तक संगठनात्मक गतिविधियां जारी रखती है और जनता के बीच जाती रहती है. चुनाव के लिए अलग से बैठक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी का काम पूरे पांच साल लगातार चलता रहता है.