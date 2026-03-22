भारत में रहना है, तो संविधान का पालन करना पड़ेगा... मंत्री रघुराज सिंह बोले- जिसे दिक्कत है वो ईराक और पाकिस्तान चला जाए

भारत में रहना है, तो संविधान का पालन करना पड़ेगा... मंत्री रघुराज सिंह बोले- जिसे दिक्कत है वो ईराक और पाकिस्तान चला जाए
उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए तीखी टिप्पणी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 9:57 PM IST
अलीगढ़ : देहली गेट थाना क्षेत्र में सड़क पर हुई ईद की नमाज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि भारत में रहना है, तो संविधान का पालन करना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वे पाकिस्तान, इराक या किसी मुस्लिम देश में चले जाएं.
उन्होंने जोड़ा कि भारत में हर व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहकर ही अपने धार्मिक कार्य करने होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से नमाज अदा करना न तो उचित है और न ही यह किसी का मौलिक अधिकार है.
उन्होंने कहा, अलीगढ़ वह जगह है जहां से सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उसी जगह इस नियम का उल्लंघन हो रहा है, जो चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि अगर नमाज सड़क पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाएं या ईराक जाएं. हिंदुओं के लिए इतना प्रशासन नहीं लगता जितना इन लोगों के लिए लगाया जाता है.
मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए.
मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि नमाज हो या ईद, हर त्योहार और धार्मिक आयोजन संविधान और कानून के दायरे में ही होना चाहिए. यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सड़क या किसी के घर के सामने कब्जा करके धार्मिक आयोजन करे.
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