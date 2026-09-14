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मंत्री राधाकृष्ण किशोर ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार से नाराज, विधायकों से बदसलूकी को विशेषाधिकार हनन में लाने के लिए स्पीकर को लिखा पत्र

रांची: विधायकों से बदसलूकी को विशेषाधिकार हनन में लाने की मांग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर गंभीर दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने इसे प्रमुखता से उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को एक पत्र लिखा है.

स्पीकर को लिखे गए पत्र में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संविधान के अनुच्छेद 194 का उल्लेख करते हुए बताया है कि सदन के भीतर बिना भय और दबाव के जनहित के मुद्दे उठाने के लिए विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है, यदि कोई अधिकारी जानबूझकर विधायक के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, सरकारी कार्यालय में असम्मानजनक व्यवहार, सदन अथवा सदन के बाहर उठाए गए जनहित के मुद्दों को जानबूझकर टालना तथा प्रोटोकॉल संबंधी सरकारी निर्देशों का अहंकारवश पालन नहीं करने को विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में शामिल किया जाए.

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

DGP के लिखे पत्र का नहीं आया जवाब: राधाकृष्ण किशोर

झारखंड सरकार के वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर तथा संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विधायकों की लगातार शिकायत रहती है कि अधिकारी उनके उचित सुझावों का संज्ञान नहीं लेते हैं. यहां तक कि मेरे द्वारा भी डीजीपी को करीब 2 महीने पहले पत्र लिखा गया था लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया है, जो उचित नहीं है.