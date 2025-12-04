ETV Bharat / state

खजाना नहीं है खाली, सियासी चर्चा दिन में सपना देखने जैसा, जानिए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ऐसा क्यों कहा

झारखंड में सियासी सरगर्मी को लेकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान दिया है. हेमंत सोरेन के बीजेपी से नजदीकी के कायस को खारिज किया है.

Minister Radhakrishna Kishore statement on the political turmoil in Jharkhand
मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 6:11 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
रांचीः झारखंड में सियासी चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाजपा के नजदीक होने के लग रहे कयास को कांग्रेस नेता और सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खारिज कर दिया है.

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कुछ लोगों को दिन में सपना देखने की आदत हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना तो साफ है कि इस संबंध में दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है. आखिर यह बात कहां से निकली यह मुझे समझ में नहीं आता है. कोई कहता है कि राज्य का खजाना खाली है तो वित्त मंत्री हम हैं, कोई हमसे पूछे की वास्तविक स्थिति क्या है.

मीडिया से बात करते मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ईटीवी भारत)

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के पास किसी भी योजना के लिए समुचित अर्थव्यवस्था है. पैसे की कोई कमी नहीं है. अगर राशि की कोई कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी का एक्ट है, जो हमें यह अवसर देता है किसी भी राज्य को कि तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकते हैं. झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो निर्धारित लिमिट के भीतर है, 3% से हम 2% ही पर हैं 1% कि अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हजार करोड़ बाजार से ऋण ले सकते हैं और इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि पैसे की कमी है.

भारत सरकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड के लिए जो भारत सरकार का आर्थिक सहयोग होना चाहिए, वह हमें नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जो राज्य की हिस्सेदारी होती है, चाहे वह अनुदान की राशि हो या मनरेगा या राष्ट्रीय दिव्यांग योजना के तहत इन तमाम योजनाओं की राशि समय पर नहीं मिल रही है. यदि यह हमें मिल जाए तो झारखंड को आगे हम ले जा सकते हैं.

यह अत्यंत दुखद बात है कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि कोल कंपनी के पास जो 1 लाख 36 हजार करोड़ बकाया है. जब हमने कोयला मंत्री से मुलाकात की थी तो हमने कहा था कि हमारी जो मांग 1 लाख 36 हजार करोड़ की है, उस पर या तो आप अपने अधिकारी को यहां भेजें या हमारे अधिकारी वहां जाए, जो भी वास्तविक बकाया होगा वह निकल जायेगा.

Last Updated : December 4, 2025 at 6:21 PM IST

TAGGED:

MINISTER RADHAKRISHNA KISHORE
झारखंड में सियासी सरगर्मी
मंत्री राधाकृष्ण किशोर
सीएम हेमंत सोरेन
POLITICAL TURMOIL IN JHARKHAND

संपादक की पसंद

