खजाना नहीं है खाली, सियासी चर्चा दिन में सपना देखने जैसा, जानिए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ऐसा क्यों कहा

रांचीः झारखंड में सियासी चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाजपा के नजदीक होने के लग रहे कयास को कांग्रेस नेता और सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खारिज कर दिया है.

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कुछ लोगों को दिन में सपना देखने की आदत हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना तो साफ है कि इस संबंध में दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है. आखिर यह बात कहां से निकली यह मुझे समझ में नहीं आता है. कोई कहता है कि राज्य का खजाना खाली है तो वित्त मंत्री हम हैं, कोई हमसे पूछे की वास्तविक स्थिति क्या है.

मीडिया से बात करते मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ईटीवी भारत)

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के पास किसी भी योजना के लिए समुचित अर्थव्यवस्था है. पैसे की कोई कमी नहीं है. अगर राशि की कोई कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी का एक्ट है, जो हमें यह अवसर देता है किसी भी राज्य को कि तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकते हैं. झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो निर्धारित लिमिट के भीतर है, 3% से हम 2% ही पर हैं 1% कि अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हजार करोड़ बाजार से ऋण ले सकते हैं और इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि पैसे की कमी है.



भारत सरकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड के लिए जो भारत सरकार का आर्थिक सहयोग होना चाहिए, वह हमें नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जो राज्य की हिस्सेदारी होती है, चाहे वह अनुदान की राशि हो या मनरेगा या राष्ट्रीय दिव्यांग योजना के तहत इन तमाम योजनाओं की राशि समय पर नहीं मिल रही है. यदि यह हमें मिल जाए तो झारखंड को आगे हम ले जा सकते हैं.