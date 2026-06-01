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वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा शक्ति के बल पर चमकाना धमकाना बंद करें! पलामू पुलिस और सरकार बर्दास्त नहीं करेगी

पलामूः झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि शक्ति के बल पर चमकाना धमकाना बंद करें. जमीन माफिया और अपराधियों को पलामू पुलिस और सरकार बर्दास्त नहीं करेगी.

दरअसल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सोमवार को पलामू एसपी कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने विधायक मद से नक्सल अभियान में तैनात जवानों को कूलर और वाटर फिल्टर दिया. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नक्सल अभियान में तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया.

वित्त मंत्री का बयान (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जमीन माफिया और अपराधियों के लिए कड़े शब्दों में चेतावनी दी है. मंत्री ने साफ तौर पर कहा है की शक्ति के बल पर चमकना और धमकाना बंद करें, जो भूमि माफिया है, जोर जबरदस्ती किसी की भी जमीन कब्जा कर लेते हैं. इस घटना को ना पलामू पुलिस बर्दास्त करेगी ना सरकार बर्दास्त करेगी. तथाकथित वैसे लोग जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर भरोसा नहीं करते आपराधिक प्रणाली पर भरोसा करते हैं. उन्हें खुले रूप से कहना चाहते हैं, ऐसे आपराधिक कृत्यों से वो बाज आ जाएं, पलामू पुलिस और सरकार सख्त है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के लोगो का जगह पलामू के सीमा क्षेत्र में नहीं है.