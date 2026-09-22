एनएच-139 पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की वाहनों की जांच, चार वाहन जब्त, एफआईआर की प्रक्रिया शुरू
पलामू में सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आधी रात को सड़क पर उतरे और वाहनों की जांच की. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : September 22, 2026 at 5:53 PM IST
पलामूः झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नेशनल हाईवे 139 पर स्वयं गाड़ियों की जांच की. इस दौरान उन्होंने चार गाड़ियां जब्त की. जब्त वाहनों को पलामू के छतरपुर थाना में रखा गया है और पूरे मामले में प्राथमिक की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. वहीं मंत्री के सड़क पर उतरने से खनिजों का अवैध परिवहन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया.
दरअसल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात सड़क पर उतरे थे और वाहनों की जांच की. इसी क्रम में एक कोयला लोड वाहन, एक गिट्टी लदा वाहन, एक स्क्रैप लदी गाड़ी, एक पर लकड़ी लदा वाहन को रोक कर जांच की गई. इन सभी वाहन चालकों के पास वैध कागजात नहीं थे. जांच के बाद सभी गाड़ियां जब्त कर ली गई और छतरपुर थाना में लगवा दिया गया.
राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाईः मंत्री
इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सूचना मिली थी कि बगैर वैध कागजात के पलामू से होकर बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में कोयला लदी गाड़ियां जाती हैं. सूचना मिलने के बाद वाहनों की जांच की गई और चार गाड़ियां जब्त की गई. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वाहन जांच अभियान के दौरान करीब एक से डेढ़ घंटे तक मंत्री नेशनल हाईवे पर रुके थे.
आपको बता दें कि इसके पूर्व पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से मोरम का खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने करवाई की था और खुद मौके पर पहुंचे थे. उस दौरान भी पांच वाहनों को जब्त किया गया था. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए चार गाड़ियों को जब्त किया है.
आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया
इस संबंध में छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि जब्त गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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