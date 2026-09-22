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एनएच-139 पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की वाहनों की जांच, चार वाहन जब्त, एफआईआर की प्रक्रिया शुरू

पलामू में वाहन जांच अभियान के दौरान उपस्थित वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नेशनल हाईवे 139 पर स्वयं गाड़ियों की जांच की. इस दौरान उन्होंने चार गाड़ियां जब्त की. जब्त वाहनों को पलामू के छतरपुर थाना में रखा गया है और पूरे मामले में प्राथमिक की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. वहीं मंत्री के सड़क पर उतरने से खनिजों का अवैध परिवहन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया.

दरअसल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात सड़क पर उतरे थे और वाहनों की जांच की. इसी क्रम में एक कोयला लोड वाहन, एक गिट्टी लदा वाहन, एक स्क्रैप लदी गाड़ी, एक पर लकड़ी लदा वाहन को रोक कर जांच की गई. इन सभी वाहन चालकों के पास वैध कागजात नहीं थे. जांच के बाद सभी गाड़ियां जब्त कर ली गई और छतरपुर थाना में लगवा दिया गया.

वाहनों की जांच करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाईः मंत्री

इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सूचना मिली थी कि बगैर वैध कागजात के पलामू से होकर बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में कोयला लदी गाड़ियां जाती हैं. सूचना मिलने के बाद वाहनों की जांच की गई और चार गाड़ियां जब्त की गई. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वाहन जांच अभियान के दौरान करीब एक से डेढ़ घंटे तक मंत्री नेशनल हाईवे पर रुके थे.