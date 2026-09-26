वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की जातिगत और धार्मिक व्यवस्था को लेकर भाजपा पर टिप्पणी, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा सामाजिक समानता के बिना आर्थिक समानता नहीं हो सकती है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 7:40 PM IST
पलामू: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक जातिगत राजनीति के साथ-साथ अन्य बिंन्दुओं को लेकर गंभीर टिप्पणी की है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई गंभीर बातें कहीं हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि उनका विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, खास लोगों को पॉकेट का प्रत्याशी पसंद है. पाटन छतरपुर में मोदी की बात करते हैं और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में खास प्रत्याशी की बात करते है. चेहरा एक होना चाहिए.
सामाजिक समानता के बिना आर्थिक समानता मुश्किल
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाला चुनाव वे नहीं लड़ेंगे. सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 12 वर्षों से एक खास पार्टी और खास नेता सत्ता में हैं. वह भी पांच वर्ष रहे थे. उन्हें होश तब आया जब उनका टिकट काटा गया. उन्होंने कहा कि वे हिंदूवाद का नारा लगाते हैं, गरीब, महिला, कुचला पहना हुआ व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी वालों ने नारा दिया है विकसित भारत. लेकिन जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक आर्थिक समानता नहीं हो सकती है.
मंत्री ने कहा कि एक की आबादी 20 प्रतिशत और आपकी आबादी 80 प्रतिशत है, आपका राज चल रहा है क्या. वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि कांग्रेस के वोटर चोर है, लेकिन आज कांग्रेस के वोटर के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी चोर है.
पलामू बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया
वित्तमंत्री राधा कृष्ण किशोर के टिप्पणी को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राधाकृष्ण किशोर राज्य के सीनियर मंत्री हैं, चर्चा जिला और राज्य में विकास का कार्य कैसा चल रहा है, इसपर होनी चाहिए. लेकिन वित्त मंत्री के पास चर्चा के लिए विकास कार्य नहीं है. जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं. सरकार में मंत्री की भी बात नहीं सुनी जा रही है, यही वजह है कि वह इस तरह की टिप्पणी करने लगे हैं.
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