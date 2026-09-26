ETV Bharat / state

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की जातिगत और धार्मिक व्यवस्था को लेकर भाजपा पर टिप्पणी, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

पलामू: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक जातिगत राजनीति के साथ-साथ अन्य बिंन्दुओं को लेकर गंभीर टिप्पणी की है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई गंभीर बातें कहीं हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि उनका विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, खास लोगों को पॉकेट का प्रत्याशी पसंद है. पाटन छतरपुर में मोदी की बात करते हैं और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में खास प्रत्याशी की बात करते है. चेहरा एक होना चाहिए.

सामाजिक समानता के बिना आर्थिक समानता मुश्किल

वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाला चुनाव वे नहीं लड़ेंगे. सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 12 वर्षों से एक खास पार्टी और खास नेता सत्ता में हैं. वह भी पांच वर्ष रहे थे. उन्हें होश तब आया जब उनका टिकट काटा गया. उन्होंने कहा कि वे हिंदूवाद का नारा लगाते हैं, गरीब, महिला, कुचला पहना हुआ व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी वालों ने नारा दिया है विकसित भारत. लेकिन जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक आर्थिक समानता नहीं हो सकती है.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर और बीजेपी नेता का बयान (ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि एक की आबादी 20 प्रतिशत और आपकी आबादी 80 प्रतिशत है, आपका राज चल रहा है क्या. वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि कांग्रेस के वोटर चोर है, लेकिन आज कांग्रेस के वोटर के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी चोर है.