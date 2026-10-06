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पीएम मोदी के कार्यकाल की मंत्री ने दी जानकारी, आयुष्मान भारत योजना में कथित भ्रष्टाचार पर रखी अपनी बात

पीएम मोदी के कार्यकाल की मंत्री ने दी जानकारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी. मंत्री ने जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर-घर शौचालय, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का जिक्र किया.