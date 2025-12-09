ETV Bharat / state

फालतू बात क्यों करते हो तुम लोग? गांजा तस्करी में भाई का नाम आने पर मंत्री प्रतिमा बागरी भड़कीं

सतना में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल बागरी गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़कीं मंत्री, वीडियो वायरल

मंत्री के भाई पर 46 किलो गांजा तस्करी करने के आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 11:57 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 12:10 PM IST

सतना : राज्य मंत्री के भाई के गांजा तस्करी में पकड़े जाने के बाद उनका एक रिएक्शन वायरल हो रहा है. जब पत्रकार ने उनके भाई की गिरफ्तार पर सवाल किया तो मंत्री भड़क गईं और पत्रकार से कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? इसके बाद मंत्री प्रतिमा बागरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है. सतना पुलिस ने करीब 9 लाख की कीमत के 46 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में राज्य मंत्री के भाई अनिल बागरी और दो अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है.

मंत्री के भाई पर 46 किलो गांजा तस्करी करने के आरोप

मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र का है, आरोप हैं कि राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी (35 वर्ष) द्वारा 46 किलो गांजे की तस्करी की जा रही थी. इसमें उसके दो अन्य साथी पंकज सिंह बघेल व शैलेंद्र सिंह शामिल थे.

गांजा तस्करी में भाई का नाम आने पर मंत्री भड़कीं (Etv Bharat)

सभी आरोपियों को रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने सतना के जिला न्यायालय में शशिकांत वर्मा अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया. इस मामले से पहले राज्य मंत्री का बहनोई शैलेंद्र जो कि विगत एक सप्ताह पहले बांदा जिले में गांजा तस्करी के मामले में पकड़ा गया था और बांदा जेल में बंद है.

बोरियों में छिपाकर रखे थे गांजे के पैकेट (Etv Bharat)

बोरियों में छिपाकर रखे थे गांजे के पैकेट

इस घटना को लेकर एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया, '' थाना रामपुर बाघेलान अंतर्गत मरोहा गांव में पंकज सिंह बघेल ने अपने मकान के टीन शेड के नीचे बोरियों में चार बोरियों में गांजा छुपा कर रखा था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां पर दबिश दी. धान की उन बोरियों में से 12- 12 पैकेट गांजे के पकड़े गए हैं, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है. इसकी कुल कीमत 9 लाख 22 हजार 680 रुपए हैं. मामले में पुलिस ने आरोपियों को विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जा कर प्रकरण जांच में लिया गया.''

एडिशनल एसपी ने आगे कहा, '' इस मामले में आरोपी पंकज सिंह ने बताया कि यह गांजा उसे अनिल बागरी पिता जय प्रताप बागरी व शैलेंद्र सिंह से प्राप्त हुआ था. पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया गया है.

Last Updated : December 9, 2025 at 12:10 PM IST

