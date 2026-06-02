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'भारत पसंद नहीं तो पाकिस्तान-बांग्लादेश चले जाएं', कपिल सिब्बल के शर्म वाले बयान पर प्रमोद कुमार का हमला

कपिल सिब्बल को वीजा-पासपोर्ट चाहिए तो हमलोग बनवा देते हैं, जिस देश में जाना हैं चले जाएं. मंत्री प्रमोद कुमार ने बड़ा हमला किया है.

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कपिल सिब्बल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 2, 2026 at 12:54 PM IST

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कटिहार: वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के हालिया बयान पर बिहार सरकार के मंत्री सह कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कटिहार में आयोजित बीस सूत्री समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री ने कहा कि यदि कपिल सिब्बल को भारत में अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें देश छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य देश में चले जाना चाहिए.

कपिल सिब्बल पर प्रमोद कुमार का हमला: मंत्री प्रमोद कुमार ने तंज भरे अंदाज में कहा कि जरूरत पड़ी तो हम उनका पासपोर्ट बनवाने में भी मदद कर देंगे. मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां हर नागरिक को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है. ऐसे में देश के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास को नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है.

मंत्री प्रमोद कुमार का हमला (ETV Bharat)

"यहां सभी सनातनी हैं और सभी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं. सभी मोदी सरकार में रामराज में जी रहे हैं. उनको यहां रामराज पसंद नहीं है. उनको (कपिल सिब्बल) जहां जाना है चले जाएं, वीजा पासपोर्ट बनाने में हम मदद कर देंगे."- प्रमोद कुमार,मंत्री, बिहार सरकार

RJD को नियम के विपरीत चलने की आदत- प्रमोद कुमार: इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर भी जमकर निशाना साधा. मंत्री ने कहा कि राजद को संविधान और नियम-कानून के विपरीत चलने की पुरानी आदत रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वैधानिक अधिकार के सरकारी बंगला हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अन्य दलों के नेताओं को इस तरह की नोटिस या विवाद का सामना नहीं करना पड़ा.

"राजद हमेशा डर और दबाव की राजनीति करती रही है. धमकाकर और दबाव बनाकर चीजें हासिल करने की उनकी संस्कृति रही है, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और पूरे राज्य को उनकी कार्यशैली की जानकारी है."-प्रमोद कुमार,मंत्री, बिहार सरकार

क्या कहा था कपिल सिब्बल ने?: रविवार (31 मई) को तृणमूल कांग्रेस के सासंद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें शर्म आती है कि वे ऐसे देश में रह रहे हैं, जहां सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है. इस बयान के बाद से कपिल सिब्बल पर बीजेपी हमलावर है.

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