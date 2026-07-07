ETV Bharat / state

Exclusive : कैसा होगा बिहार का राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय?, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी से जानिए

पटना: बिहार में उच्च शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. परंपरागत विश्वविद्यालयों के साथ अब राज्य सरकार अलग-अलग क्षेत्रों के लिए डेडीकेटेड विश्वविद्यालय विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल शिक्षा के बाद अब सरकार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र के लिए अलग बिहार कला विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी में है.

बिहार में बनेगा राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय: पटना साइंस कॉलेज के परिसर में स्थापित होने वाले यूनिवर्सिटी आफ फिजिक्स एंड साइंसेज के बाद सरकार बिहार में एक कला विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी कर रही है. कला एवं संस्कृति विभाग और शिक्षा विभाग इसके प्रारूप पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि यह विश्वविद्यालय पूरी तरह कला और संस्कृति आधारित होगा, जहां संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला, वाद्य यंत्र, मेकअप आर्ट, फिल्म एवं प्रदर्शन कला जैसी विधाओं की विशेष शिक्षा दी जाएगी.

कला मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी (ETV Bharat)

छात्रों को कला की विशेष शिक्षा: ईटीवी भारत से बातचीत में बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि बदलते बिहार की जरूरतों को देखते हुए अब कला शिक्षा को भी संस्थागत स्वरूप देने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि पहले बिहार के विद्यार्थियों को संगीत, रंगमंच और अन्य कला विधाओं में उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन प्रस्तावित कला विश्वविद्यालय बनने के बाद उन्हें अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ शिक्षा उपलब्ध होगी.

बदलते बिहार के साथ बदल रही शिक्षा की सोच: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार अब पहले वाला राज्य नहीं रहा. राज्य में सड़क, कानून व्यवस्था और निवेश का माहौल बेहतर हुआ है. उद्योगों और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं. ऐसे माहौल में कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी संस्थागत विकास की जरूरत महसूस की गई है.

युवाओं को अपने राज्य में ही मिले अवसर: उन्होंने कहा कि पहले बिहार के छात्र संगीत में स्नातकोत्तर करने के लिए मध्य प्रदेश जाते थे, रंगमंच सीखने के लिए प्रयागराज जैसे शहरों का रुख करते थे. कई कलाकार मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में जाकर अपनी पहचान बना रहे हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि बिहार के युवाओं को अपने राज्य में ही वह सभी अवसर मिलें, जिनके लिए अब तक उन्हें पलायन करना पड़ता था.

डेडीकेटेड विश्वविद्यालयों का मॉडल अपना रहा बिहार: राज्य सरकार पहले ही अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशेष विश्वविद्यालयों की स्थापना कर चुकी है या उस दिशा में काम कर रही है. बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को संबद्धता देता है. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों के लिए नियामक विश्वविद्यालय की भूमिका निभा रहा है. राजगीर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है, जहां खिलाड़ियों के लिए प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं.

अगली कड़ी बनने जा रहा कला विश्वविद्यालय: इसी क्रम में हाल के दिनों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना साइंस कॉलेज में विज्ञान एवं भौतिकी के लिए समर्पित साइंस एंड फिजिक्स विश्वविद्यालय की घोषणा भी की गई है. अब कला विश्वविद्यालय इस श्रृंखला की अगली कड़ी बनने जा रहा है. यदि यह स्थापित होता है तो बिहार संभवत देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विशेष विश्वविद्यालयों का व्यापक नेटवर्क होगा.

कला विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों?: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का कहना है कि आज का दौर स्पेशलाइजेशन का है. उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले एक चिकित्सक सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता था, लेकिन समय के साथ हृदय रोग, किडनी रोग और अन्य क्षेत्रों के विशेष डॉक्टर तैयार होने लगे. यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी है.

"पहले छात्र केवल विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसी पारंपरिक धाराओं तक सीमित रहते थे, लेकिन आज रोजगार और कौशल आधारित शिक्षा की मांग बढ़ी है. ऐसे में कला की प्रत्येक विधा में विशेष तैयार करना समय की आवश्यकता है. कोई हारमोनियम का विशेषज्ञ बने, कोई बांसुरी का, कोई शास्त्रीय या लोक नृत्य का और कोई रंगमंच या मेकअप आर्ट का विशेषज्ञ बने. इसी सोच के साथ कला विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है."-प्रमोद चंद्रवंशी, मंत्री, कला एवं संस्कृति