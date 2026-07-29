यमुना सफाई, सीवर ट्रीटमेंट व पेयजल आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार का मेगा प्लान: जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने किये बड़े ऐलान
इस दौरान उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने, e-KYC अभियान व युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना का भी जिक्र किया. पढ़ें पूरी खबर...
Published : July 29, 2026 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी की स्वच्छता, सीवर ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने व हर नागरिक तक साफ पेयजल पहुंचाने को लेकर दिल्ली सरकार ने एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की है. इसके लिए मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनावों से पूर्व यमुना मैया को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल बनाने का सरकार का जो संकल्प था, वह आज भी पूरी मजबूती के साथ कायम है. उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली के हर घर के सीवर का पानी जब पूरी तरह से ट्रीट होकर ही यमुना में गिरेगा, तभी यमुना जी का जल स्वच्छ और धवल दिखाई देगा.
सीवर ट्रीटमेंट क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी और 'जीरो अनट्रीटेड सीवेज' का लक्ष्य
सीवर जनरेशन और वर्तमान क्षमता: वर्तमान में दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 1,000 MGD (मिलियन गैलन प्रतिदिन) सीवेज का जनरेशन होता है. जल मंत्री ने बताया कि जब लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सरकार सत्ता में आई थी, तब दिल्ली की कुल सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी 749 MGD दर्ज थी. हालांकि, बुनियादी ढांचे की बदहाली के कारण 749 MGD क्षमता के प्लांट भी अपनी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहे थे.
21 महीनों की प्रगति और नए आवंटन: बीते 21 महीनों के भीतर मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) के रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) और अपग्रेडेशन के जरिए 62 MGD क्षमता बढ़ाई गई है. नए अपग्रेडेशन और 61.5 MGD क्षमता के DSP/STP (डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का आवंटन किया गया है. हाल ही में 103.5 MGD क्षमता वाले 15 नए DSP/STP प्लांट्स का काम भी संबंधित एजेंसियों को आवंटित कर दिया गया है.
भविष्य की कुल क्षमता: इन सभी चालू, अपग्रेटेड व नए आवंटित प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद दिल्ली की कुल सीवर ट्रीटमेंट क्षमता बढ़कर 1,046 MGD हो जाएगी. यह क्षमता दिल्ली में रोजाना उत्पन्न होने वाले कुल सीवेज (1,000 MGD) से भी अधिक होगी, जिससे दिल्ली का एक भी बूंद सीवर का पानी बिना ट्रीट हुए यमुना में नहीं जाएगा. इससे यमुना स्वच्छ होगी.
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कवरेज: अनधिकृत कॉलोनियों व बिना सीवर लाइन वाले क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क बिछाने, हाउस कनेक्शन जोड़ने, भूमि की पहचान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कुल 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के तहत 989 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी. इससे दिल्ली के लगभग 33 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा. इस पूरे कार्य को 18 माह की तय समयावधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली के सभी STP के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए 918 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान किया गया है. जो भी एजेंसी काम को निर्धारित समय मे सही से नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही एजेंसी ब्लैकलिस्ट भी की जा सकती है.
वेस्ट-टू-वेल्थ और नई आधुनिक तकनीक: STP में सीवेज ट्रीटमेंट के बाद निकलने वाले वेस्ट (स्लज) का पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण किया जाएगा. इस वेस्ट से बायोगैस, टाइल्स व निर्माण कार्य में उपयोगी ईंटें बनाई जाएंगी. इस योजना के लिए 274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अगले 2.5 वर्षों में जब तक नए स्थाई STP बनकर तैयार नहीं होते, तब तक नालों के बहते पानी को तात्कालिक रूप से साफ करने के लिए नैनो-बबल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. सभी ड्रेन (नालों) के पानी के उपचार के लिए कंपनियों को 'परफॉर्मेंस-बेस्ड' भुगतान किया जाएगा. सरकार आउटलेट पर पानी की गुणवत्ता की खुद जांच करेगी और इसके लिए हर 5 मिनट में ऑटोमैटिक रिपोर्ट प्राप्त होगी.
दिल्ली जल बोर्ड का 'e-KYC' और डेटा सुधार अभियान
उपभोक्ता आधार में असमानता: दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जहां लगभग 60 से 65 लाख के करीब है, वहीं दिल्ली जल बोर्ड के पास दर्ज लीगल वॉटर कनेक्शन केवल 30 लाख के आसपास हैं. बड़ी संख्या में अवैध/अनधिकृत कनेक्शनों व जल बोर्ड के पुराने-अधूरे डेटाबेस के कारण राजस्व और जल वितरण की मॉनिटरिंग में भारी कमियां थीं. करीब 50 प्रतिशत पानी की सप्लाई का कोई हिसाब ही नहीं है. जल मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की जनता को प्रति माह 20,000 लीटर तक निःशुल्क जल देने की योजना पूर्ववत जारी रहेगी.
6 महीने में 100% e-KYC अभियान: जल बोर्ड के डेटा को दुरुस्त करने, मृत उपभोक्ताओं के नाम हटाने, मकान बदलने या राज्य छोड़कर जाने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए 3 स्वतंत्र एजेंसियों को काम सौंपा गया है. इन एजेंसियों को 6 महीने का समय दिया गया है, जिससे वे दिल्ली के सभी 30 लाख उपभोक्ताओं की e-KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करें. इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मीटर रीडर हर घर में जाकर समय पर बिल की डिलीवरी करें.
प्रशासनिक मजबूती व युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना: जल बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए संविदा (Contract) आधार पर नए प्रशासनिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि इसके तहत 100 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO), 200 सीनियर असिस्टेंट और 400 जूनियर असिस्टेंट (JSA/CGL-CHSL स्तर के अभ्यर्थी) नियुक्त किए जाएंगे. दिल्ली सरकार हर साल एक विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. इसमें अंतिम वर्ष के अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकेंगे. जो युवा जल प्रबंधन, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक कार्यों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर होगा. 15 हजार रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा.
शुद्ध पेयजल आपूर्ति व वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार-
250 वार्डों में फ्री 'वॉटर एटीएम': दिल्ली के सभी 250 नगर निगम वार्डों में आम जनता की सुविधा के लिए 2,000 लीटर क्षमता वाले 'फ्री वॉटर एटीएम' लगाए जाएंगे. ये वॉटर एटीएम मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों की बाहरी दीवारों पर लगाए जाएंगे, जिससे राहगीरों व स्थानीय निवासियों को आसानी से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सके.
अंडरग्राउंड वॉटर टैंक का निर्माण: दिल्ली के जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों जैसे संगम विहार व तुगलकाबाद में बड़े अंडरग्राउंड वॉटर स्टोरेज टैंक (भूमिगत जलाशय) बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को नियमित व पर्याप्त जल आपूर्ति मिल सकेगी.
WTP सुधार व पाइपलाइन मरम्मत: दिल्ली में संचालित 8 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स (WTP) की क्षमता बढ़ाने, पुरानी व टूटी पाइपलाइनों को बदलने और पानी के रिसाव को रोकने के लिए 8 अलग-अलग कंपनियों को DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है.
वजीराबाद में स्टोरेज क्षमता का विस्तार: यमुना नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए वजीराबाद जलाशय क्षेत्र में कच्चे पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में भी दिल्लीवासियों के लिए जल आपूर्ति प्रभावित न हो. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना की सफाई, सीवर नेटवर्क के शत-प्रतिशत विस्तार व हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. 30 साल के इस मास्टर प्लान, आधुनिक तकनीकों के समावेश व पारदर्शी प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से दिल्ली की जल व्यवस्था को आने वाले दिनों में पूरी तरह से विश्वस्तरीय बनाया जाएगा.
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